Το ΚΚΕ σημειώνει ότι η συγκέντρωση αρμοδιοτήτων σε ΕΥΔΑΠ και ΕΥΔΑΘ, επεκτεινόμενη και στην άρδευση, θα αυξήσει το κόστος για βιοπαλαιστές αγρότες και καταναλωτές.

Το σχέδιο της κυβέρνησης για την «αντιμετώπιση της λειψυδρίας» προωθεί την πολιτική της ΕΕ για εμπορευματοποίηση του νερού, οδηγώντας σε εκτόξευση των τιμών σε βάρος του λαού καταγγέλλει το ΚΚΕ. Πρόκειται για συνέχεια των πολιτικών των τελευταίων 15 ετών, που υπηρετούν τη βιομηχανία νερού της ΕΕ, ιεραρχώντας τεχνικές λύσεις ύδρευσης και άρδευσης με γνώμονα την κερδοφορία, εις βάρος των εργαζόμενων.

Όπως καταγγέλλει το κόμμα του Περισσού «Αξιοποιώντας την απειλή της “ξηρασίας”, το κυβερνητικό σχέδιο αντί να προωθεί την ολοκληρωμένη διαχείριση των υδάτινων πόρων με κριτήριο τις λαϊκές ανάγκες και μέσα σ’ αυτά τεχνικά έργα συλλογής και αποθήκευσης βρόχινου νερού, προωθεί ορισμένα τεχνικά έργαμεταφοράς νερού και κυρίως την πανάκριβη λύση της αφαλάτωσης και για την Αττική. Πρόκειται για τεχνικές λύσεις δεμένες με την πολιτική της ΕΕ για την “πράσινη ενεργειακή μετάβαση”, αφού η αφαλάτωση θα μπορεί να αξιοποιεί την πλεονάζουσα ηλεκτρική ενέργεια των πανάκριβων ΑΠΕ. Είναι σαφές πως τα έργα που προωθούνται έχουν σαν στόχο τη δημιουργία νέων πεδίων κερδοφορίας για το μεγάλο κεφάλαιο στον τομέα του νερού και της ενέργειας και όχι την εξασφάλιση της πρόσβασης του λαού σε ποιοτικό και φθηνό νερό. Το κυβερνητικό σχέδιο προωθεί, επίσης, τη συγκέντρωση αρμοδιοτήτων σε ΕΥΔΑΠ και ΕΥΔΑΘ που, πέραν των διευρυμένων χωρικών ορίων, θα ασχολούνται και με την άρδευση, οδηγώντας σε μεγάλη αύξηση του κόστους για τους βιοπαλαιστές αγρότες και για τους λαϊκούς καταναλωτές.»

Σύμφωνα με το ΚΚΕ η κυβέρνηση προωθεί τεχνικές λύσεις μεταφοράς νερού και κυρίως την ακριβή μέθοδο αφαλάτωσης, λύσεις που συνδέονται με την πολιτική της ΕΕ για «πράσινη ενεργειακή μετάβαση», καθώς η αφαλάτωση θα αξιοποιεί την πλεονάζουσα ηλεκτρική ενέργεια από ΑΠΕ. Το ΚΚΕ καλεί τον λαό να απορρίψει και να αντιπαλέψει το κυβερνητικό σχέδιο, διεκδικώντας φτηνό, ελεγμένο και ποιοτικό νερό.