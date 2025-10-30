Οι δυο πλευρές συμφώνησαν για την ανάγκη να ενισχυθεί η Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης και ο ρόλος των αποφοίτων στη λειτουργία και το σχεδιασμό της διοικητικής μηχανής.

Ο Πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης και ο βουλευτής Α΄ Αθηνών, Δημήτρης Τζανακόπουλος συναντήθηκαν σήμερα στη Βουλή με τον πρόεδρο και δύο μέλη του Δ.Σ. της Ένωσης Αποφοίτων Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΝ.ΑΠ. Ε.Σ.Δ.Δ.Α.) πραγματοποιώντας μια πολύ γόνιμη συνάντηση σχετικά με τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η δημόσια διοίκηση, τα οποία η παρούσα κυβέρνηση οξύνει δραματικά.

Στο πλαίσιο της συνάντησης, υπογραμμίστηκαν ζητήματα που αφορούν την ενδεχόμενη κατάργηση της μονιμότητας των δημοσίων υπαλλήλων, τις διαφορετικές απολαβές των υπαλλήλων που καταστρατηγούν στην πράξη το ενιαίο μισθολόγιο, την απουσία κρίσεων για τις θέσεις ευθύνης, γεγονός που περιστέλλει τη δυνατότητα κατάληψης των θέσεων από αποφοίτους και ενισχύει την αναξιοκρατία, το αίτημα για την επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού, καθώς και τις τιμωρητικές διαστάσεις του νέου πειθαρχικού.

Οι κ.κ. Χαρίτσης και Τζανακόπουλος συμφώνησαν με τα μέλη της ΕΝ.ΑΠ. ότι οι λογικές εκπαραθύρωσης δημοσίων υπαλλήλων που μένουν πιστοί στη νομιμότητα, προσβάλλουν το δημόσιο συμφέρον, ενώ ο Πρόεδρος της Νέας Αριστεράς τόνισε ότι κατά τη διαδικασία της συνταγματικής αναθεώρησης, οι πολιτικές δυνάμεις οφείλουν να πάρουν ξεκάθαρη θέση επί του κρίσιμου ζητήματος της μονιμότητας.

Τέλος, οι δυο πλευρές συμφώνησαν για την ανάγκη να ενισχυθεί η Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης και ο ρόλος των αποφοίτων στη λειτουργία και το σχεδιασμό της διοικητικής μηχανής.