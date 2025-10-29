Αναλυτικά το κείμενο της ερώτησης Χαρίτση, που συνυπογράφουν ο βουλευτές της Νέας Αριστεράς, για τη συρρίκνωση των καταστημάτων των ΕΛ.ΤΑ στην περιφέρεια.

Η συρρίκνωση του δικτύου καταστημάτων των ΕΛ.ΤΑ με αιφνιδιαστικές ενέργειες είναι τεράστιο πλήγμα για τις τοπικές κοινωνίες, σημειώνει ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης.

Όπως ανέφερε «παρά τις κυβερνητικές δεσμεύσεις για εκσυγχρονισμό και αναβάθμιση των υπηρεσιών των ΕΛ.ΤΑ οι πολίτες, και ειδικά στην ελληνική περιφέρεια, βλέπουν συνεχή συρρίκνωση και στέρηση πολύτιμων υπηρεσιών που επιτείνουν ακόμα περισσότερο την ερημοποίηση της υπαίθρου. Το «λουκέτο» σε καταστήματα των ΕΛ.ΤΑ στην ελληνική περιφέρεια σε συνδυασμό με το «λουκέτο» σε καταστήματα των Τραπεζών, την κατάργηση Ειρηνοδικείων, την κατάργηση καταστημάτων Δ.Ο.Υ κλπ αποψιλώνουν κωμοπόλεις και χωριά από βασικές υπηρεσίες επηρεάζοντας δυσανάλογα τις τοπικές οικονομίες…» αναφέρει χαρακτηριστικά.



Με ερώτησή του ο Αλέξης Χαρίτσης και βουλευτές της Νέας Αριστεράς απευθύνουν ερώτηση προς τους υπουργούς Οικονομίας, Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Υποδομών και Μεταφορών, με αφορμή τις φημολογούμενες προθέσεις της ΕΛ.ΤΑ για τη διακοπή λειτουργίας μιας σειράς καταστημάτων.

Όπως επισημαίνει ο Αλέξης Χαρίτσης «η Δήμαρχος Οιχαλίας με επιστολή της που απευθύνεται στη Διοίκηση των ΕΛ.ΤΑ αναφέρει ότι πληροφορήθηκε ότι επίκειται το άμεσο κλείσιμο του καταστήματος ΕΛ.ΤΑ στον Μελιγαλά, το οποίο είναι το μοναδικό σε μια περιοχή με δύσκολο γεωγραφικό ανάγλυφο που εξυπηρετεί περί τους 10.000 πολίτες σε 10 δημοτικές κοινότητες, επισημαίνοντας μείζονα προβλήματα για τους ηλικιωμένους. Στη Δημοτική Ενότητα Θουρίας πραγματοποιήθηκε στις 27 Οκτωβρίου (παραμονή της εθνικής επετείου) συγκέντρωση διαμαρτυρίας ενάντια στο κλείσιμο του καταστήματος ΕΛ.ΤΑ από την Ένωση των Προέδρων Κοινοτήτων Μεσσηνίας. Παράλληλα σε πολλές περιοχές της χώρας έχει ξεσηκωθεί κύμα διαμαρτυρίας από αυτοδιοικητικούς και πολίτες (Δήμος Επιδαύρου, Δήμος Ορχομενού, Δήμος Ευρυμάνθου κ.α.) που καταγγέλλουν αιφνιδιαστικές ενέργειες διακοπής λειτουργίας καταστημάτων των ΕΛ.ΤΑ που επιφέρουν μια σειρά προβλήματα σε κατοίκους και επιχειρήσεις της περιοχής τους».

Το πλήρες κείμενο της ερώτησης

Τις τελευταίες μέρες οι αυτοδιοικητικές αρχές και οι κάτοικοι της ελληνικής περιφέρειας έχουν αναστατωθεί και διαμαρτύρονται έντονα καταγγέλλοντας τις φημολογούμενες προθέσεις της Διοίκησης των Ελληνικών Ταχυδρομείων (ΕΛ.ΤΑ) για τη διακοπή λειτουργίας μιας σειράς καταστημάτων. Οι εν λόγω αποφάσεις είτε διαρρέονται είτε ανακοινώνονται αιφνιδιαστικά χωρίς προηγούμενη ενημέρωση του κοινού και των αρχών της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Το πρόβλημα, βέβαια, είναι γενικότερο καθώς σε πολλές περιοχές της χώρας έχει ξεσηκωθεί κύμα διαμαρτυρίας από αυτοδιοικητικούς και πολίτες (Δήμος Επιδαύρου, Δήμος Ορχομενού, Δήμος Ευρυμάνθου κ.α.) που καταγγέλλουν αιφνιδιαστικές ενέργειες διακοπής λειτουργίας καταστημάτων των ΕΛ.ΤΑ που επιφέρουν μια σειρά προβλήματα σε κατοίκους και επιχειρήσεις της περιοχής τους.

Τα Ελληνικά Ταχυδρομεία ιδρύθηκαν το 1828 και επί σχεδόν 200 χρόνια επιτελούν σημαντικό ρόλο προσφέροντας υπηρεσίες σε πολίτες και επιχειρήσεις σε κάθε γωνιά της χώρας. Ειδικά για την ελληνική περιφέρεια, τις ορεινές και δυσπρόσιτες περιοχές και τα νησιά οι υπηρεσίες αυτές είναι πολύτιμες και τα ΕΛ.ΤΑ έχουν αποκτήσει έναν σημαντικό κοινωνικό ρόλο. Παρά τις κυβερνητικές δεσμεύσεις για εκσυγχρονισμό και αναβάθμιση των υπηρεσιών των ΕΛ.ΤΑ οι πολίτες – και ειδικά στην ελληνική περιφέρεια – βλέπουν συνεχή συρρίκνωση και στέρηση πολύτιμων υπηρεσιών που επιτείνουν ακόμα περισσότερο την ερημοποίηση της υπαίθρου. Το «λουκέτο» σε καταστήματα των ΕΛ.ΤΑ στην ελληνική περιφέρεια σε συνδυασμό με το «λουκέτο» σε καταστήματα των Τραπεζών, την κατάργηση Ειρηνοδικείων με τον νέο δικαστικό χάρτη, την κατάργηση καταστημάτων Δ.Ο.Υ κλπ αποψιλώνουν κωμοπόλεις και χωριά από βασικές υπηρεσίες επηρεάζοντας δυσανάλογα τις τοπικές οικονομίες.

Επιπρόσθετα, η διακοπή λειτουργίας καταστημάτων διαταράσσει και τη ζωή των εργαζομένων στα ΕΛ.ΤΑ που φοβούνται ότι θα βρεθούν αντιμέτωποι με απολύσεις και την ανεργία. Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων Ταχυδρομικών έχει επανειλημμένα τονίσει με ανακοινώσεις της ότι τα ΕΛ.ΤΑ από ισχυρός Οργανισμός παροχής υπηρεσιών μετατρέπεται σταδιακά σε μια ιδιωτική εταιρεία, την οποία μάλιστα το κράτος αρνείται να επιχορηγήσει έστω και στο πλαίσιο παροχής ΥΓΟΣ, όπως συμβαίνει σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες ενώ καταγγέλλει την κυβερνητική επιλογή για υποχρηματοδότηση της καθολικής υπηρεσίας.

Κατόπιν των ανωτέρω, ερωτώνται οι κκ. Υπουργοί:

1. Για ποια καταστήματα των ΕΛ.ΤΑ σε όλη την επικράτεια έχει αποφασιστεί η άμεση διακοπή λειτουργίας και με ποια κριτήρια αποφασίστηκε; Επιβεβαιώνεται η οριστική διακοπή λειτουργείας των καταστημάτων σε Μελιγαλά και Θουρία στη Μεσσηνία;

2. Σε ποιες ενέργειες θα προβούν προκειμένου να εξασφαλιστεί η απρόσκοπτη παροχή υπηρεσιών και η συνέχιση λειτουργίας των καταστημάτων των ΕΛ.ΤΑ που εξυπηρετούν περιοχές με δύσκολο γεωγραφικό ανάγλυφο και μακριά από τις έδρες των Δήμων;

3. Σε ποιες ενέργειες θα προβούν προκειμένου να ενισχυθούν οικονομικά τα ΕΛ.ΤΑ με επιχορηγήσεις ή/και αύξηση της χρηματοδότησης της καθολικής υπηρεσίας;

4. Σε ποιες ενέργειες θα προβούν προκειμένου να εξασφαλιστούν οι θέσεις εργασίας όλων των εργαζόμενων με οποιαδήποτε σχέση εργασίας (είτε μισθωτή σχέση είτε μέσω τρίτων).





