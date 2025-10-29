«Η ενσωμάτωση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ αποτελεί ομολογία ενοχής της κυβέρνησης».

Το ΚΚΕ κατηγορεί την κυβέρνηση Μητσοτάκη ότι, μέσω των προπαγανδιστικών μηχανισμών της, καλλιεργεί αποπροσανατολισμό και εργαλειοποιεί γεγονότα, όπως το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, για να συκοφαντήσει τις λαϊκές διαμαρτυρίες.

Σύμφωνα με το κόμμα του Περισσού «Ο κ. Μητσοτάκης κάνει πως δεν καταλαβαίνει ότι η κυβέρνησή του και οι προπαγανδιστικοί της μηχανισμοί ήταν αυτοί που το προηγούμενο διάστημα, με διάφορες

αφορμές, καλλιεργούσαν κλίμα αποπροσανατολισμού, εργαλειοποιώντας το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη και συκοφαντώντας τη λαϊκή διαμαρτυρία, φτάνοντας στο σημείο να επαναφέρουν τον εμφυλιοπολεμικό διαχωρισμό περί “εθνικοφρόνων” και “μιασμάτων”»

«Ο στόχος τους δεν είναι άλλος από το να συγκαλύψουν τα πραγματικά λαϊκά προβλήματα και την κυβερνητική πολιτική που τα οξύνει, όπως για παράδειγμα με το

σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, η ενσωμάτωση του οποίου στην ΑΑΔΕ, αποτελεί ομολογία ενοχής της κυβέρνησης για τα όσα συνέβαιναν στον Οργανισμό, στο έδαφος της ΚΑΠ και σε βάρος των βιοπαλαιστών αγροτών, οι οποίοι τώρα βρίσκονται αντιμέτωποι και με “στάση πληρωμών».