«Η επίσκεψή μας στη Βιομηχανική Περιοχή Κομοτηνής είχε ένα βασικό σκοπό, να αναγνωρίσουμε και να συζητήσουμε τις ανάγκες της ελληνικής μεταποίησης, ώστε να υπάρχει περιφερειακή ανάπτυξη. Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα της χώρας μας είναι το πολύ χαμηλό εισόδημα και η μεγάλη δημογραφική κρίση, η οποία υπάρχει στην περιφέρεια. Δυστυχώς η Ανατολική Μακεδονία - Θράκη είναι από τις περιφέρειες, οι οποίες είναι στην τελευταία θέση του εισοδήματος και της αγοραστικής δύναμης της Ευρώπης. Η πολιτική μας πρόταση είναι ακριβώς το αντίθετο από αυτό που κάνει η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη», τόνισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος, που βρέθηκε σήμερα στη Βιομηχανική Περιοχή Κομοτηνής.

«Χρειαζόμαστε πραγματική ενίσχυση στην ελληνική μεταποίηση, βρήκαμε πολύ καινοτόμες επιχειρήσεις εδώ στην περιοχή, που μπορούν να δώσουν και εισόδημα αλλά και εθνικό προϊόν. Οι επιχειρήσεις αυτές δυστυχώς πιέζονται από το μεγάλο πρόβλημα της ακρίβειας που "γονατίζει" όλη την Ελλάδα, από ένα ελλιπέστατο θεσμικό πλαίσιο στις βιομηχανικές ζώνες, που δεν τους δίνει το δικαίωμα να αναπτυχθούν με βάση τις δικές τους δυνάμεις. Τελικά όλες οι επιχειρήσεις "υποκλίνονται" στις πιέσεις από τα funds, τις τράπεζες και τις μεγάλες εταιρείες ενέργειας. Χρειάζεται να υπάρχει αλλαγή στο σύστημα χρηματοδότησης, να χρηματοδοτείται η πραγματική απασχόληση, οι καθαροί μισθοί, οι καλοί μισθοί, αλλά και το υψηλό εθνικό προϊόν. Χρειάζεται ένα άλλο παραγωγικό μοντέλο, το οποίο να δίνει σημασία και προτεραιότητα στους πόρους της χώρας μας και στις φοβερές δυνατότητες που έχει η ελληνική περιφέρεια», πρόσθεσε και συμπλήρωσε:

«Η ελληνική περιφέρεια εκπέμπει SOS, από τον πρωτογενή τομέα με τα μεγάλα προβλήματα που έχουμε, με τις "δέκα πληγές του Φαραώ" που κυριολεκτικά πλήττουν τους Έλληνες αγρότες, μέχρι τη μεταποίηση που δεν έχει ένα καθαρό σύστημα χρηματοδοτήσεων και ελέγχων. Δυστυχώς, υπάρχει μεγάλο πρόβλημα στον ανταγωνισμό στη χώρα μας. Δεν είναι καθαροί οι κανόνες του ανταγωνισμού και αυτό πλήττει την ελληνική επιχειρηματικότητα. Χρειάζεται αλλαγή πορείας, η Προοδευτική Ελλάδα που προτείνει ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, μπορεί να δώσει μέλλον και σε καλές αμοιβές εργασίας, αλλά και σε μια υγιή επιχειρηματικότητα που φέρνει καινοτομία στη χώρα μας και δημιουργεί εισόδημα».