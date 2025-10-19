Κόλαφος για την κυβέρνηση οι τελευταίες δημοσκοπήσεις. Τα σημαντικά ευρήματα της MRB.

Σε ένα εύρημα της δημοσκόπησης της MRB για το OPEN θα μπορούσε να συνοψιστεί η τρέχουσα πολιτική συγκυρία. Στην ερώτηση «αν πιστεύετε ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η ΝΔ αξίζουν μια τρίτη κυβερνητική θητεία ή πρέπει να υπάρξει κυβερνητική αλλαγή», το 69,5% απαντάει ότι πρέπει να υπάρξει κυβερνητική αλλαγή και μόλις το 26,4% δηλώνει ότι η κυβέρνηση πρέπει να πάει για τρίτη θητεία. Αξίζει να σημειωθεί ότι από το 26,4%, το 12,3% λέει ότι η κυβέρνηση σίγουρα αξίζει τρίτη θητεία (το 14,1% λέει ότι μάλλον αξίζει). Από την άλλη, το 62% δηλώνει ότι σίγουρα μπορεί να υπάρξει πολιτική αλλαγή και το 7,3% ότι μάλλον πρέπει να υπάρξει.

Κόλαφος για την κυβέρνηση

Αξίζει να σταθούμε σε πέντε σημεία αναφορικά με το δημοσκοπικό εύρημα της MRB:

1. Το να ζητάνε 7 στους 10 πολιτική αλλαγή αποτελεί κόλαφο για την κυβέρνηση. Την ώρα που ο πρωθυπουργός συγχαίρει τον εαυτό του στο βήμα της Βουλής για τα επιτεύγματά της διακυβέρνησής του, η απόρριψή του από τους πολίτες φτάνει σε θεαματικά ποσοστά.

2. Το ποσοστό που θέλει συνέχιση της διακυβέρνησης της ΝΔ δεν είναι μόνο 14 μονάδες κάτω από τις εκλογές του 2023 αλλά και 2 μονάδες κάτω από το αποτέλεσμά της των ευρωεκλογών που είχε θεωρηθεί καμπανάκι κινδύνου για τον Μητσοτάκη. Το συμπέρασμα είναι ότι η υποχώρηση της κυβέρνησης είναι πολύ μεγάλη και δεν φαίνεται να σταματάει.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

3. Με την τάση που καταγράφεται, είναι πολύ πιο πιθανό να χειροτερέψουν τα πράγματα για τη ΝΔ παρά να βελτιωθούν. Είναι ενδεικτικό ότι το κυβερνών κόμμα είναι κάτω από το (κακό) ποσοστό των ευρωεκλογών παρά το «πακέτο της ΔΕΘ». Από ένα σημείο και μετά, ό,τι και να κάνει μια κυβέρνηση δεν πιάνει.

4. Όταν 7 στους 10 ζητούν πολιτική αλλαγή, μια κυβέρνηση δεν έχει προοπτική για το μέλλον. Επιπλέον, η διαχείριση τόσο των μεγάλων ζητημάτων όσο και της καθημερινής πολιτική καθίσταται πολύ δύσκολη, αφού η συναίνεση στη διακυβέρνηση είναι οριακή. Πώς μπορεί να σταθεί η κυβέρνηση με το 70% απέναντί της; Πώς μπορεί να διαχειριστεί μια ενδεχόμενη κρίση μια κυβέρνηση που βρίσκεται σε τέτοια δυσαρμονία με την κοινωνία;

5. Το μόνο στήριγμα που έχει η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή είναι αδυναμία της αντιπολίτευσης. Το μπλοκ του 26% είναι κοινωνικά μειοψηφικό, αλλά από τη στιγμή που το πλειοψηφικό 70% είναι κατακερματισμένο, αυτό το 26% διατηρεί ανοιχτή την προοπτική της ΝΔ να αποτελέσει τον κορμό μιας συμμαχικής κυβέρνησης μετά τις επόμενες εκλογές.

Αυτό άλλωστε φαίνεται να είναι και ο στόχος του Μαξίμου. Να συσπειρώσει δηλαδή το σκληρό νεοδημοκρατικό ακροατήριο για να κινηθεί η ΝΔ στο ποσοστό των ευρωεκλογών στις πρώτες εκλογές και να ανέβει σκαλοπάτι στις (αναπόφευκτες) δεύτερες εκλογές. Ωστόσο, είναι τόσο ισχυρή η κοινωνική αποδοκιμασία της κυβέρνησης που ακόμα και αυτή η προοπτική θολώνει όλο και περισσότερο.

Επιταχύνονται οι εξελίξεις

Παρά την αδυναμία της αντιπολίτευσης, η θεαματική απόρριψη της κυβέρνησης από την κοινωνία οδηγεί σε επιτάχυνση των πολιτικών εξελίξεων. Η κρίση κοινωνικής νομιμοποίησης της πολιτικής εξουσίας την οποία αντιλαμβάνονται οι πάντες πλέον, οδηγεί στην αναζήτηση εναλλακτικής διεξόδου. Πειστική εναλλακτική δεν φαίνεται να υπάρχει αυτή τη στιγμή, αλλά είναι πιθανό να βρισκόμαστε κοντά στο σημείο που οι Αμερικανοί ονομάζουν «οποιοσδήποτε εκτός από αυτόν».