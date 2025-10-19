Η ανακοίνωση των μελών της Κεντρικής Οργανωτικής Επιτροπής Συνεδρίου, αντί να λειτουργήσει ενωτικά, φέρνει διχόνοια στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Ρίζα του κακού η έλλειψη συλλογικότητας στις αποφάσεις.

Περίπου 140 άτομα συμμετέχουν στις επιτροπές της ΚΟΕΣ και αυτός ο αριθμός θα μπορούσε να δηλώνει διάθεση συμπερίληψης. Όμως, από τις εκ των υστέρων αντιδράσεις προκύπτει ότι δεν υπήρξε διαβούλευση της ηγεσίας με τα κορυφαία στελέχη του ΠΑΣΟΚ, οι προτάσεις τους στη μεγάλη πλειοψηφία τους απορρίφθηκαν, ενώ οι βουλευτές ενημερώθηκαν από τις ανακοινώσεις σε ποια γραμματεία συμμετέχουν.

Ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας επέλεξε να δημοσιοποιήσει (Action 24) ότι πρότεινε 5 πρόσωπα και κανένα από αυτά δεν συμμετέχει, ενώ ο ίδιος ενημερώθηκε «από τα σάιτ», όπως είπε χαρακτηριστικά. Σίγουρα αναφέρεται στην περίπτωση του συνεργάτη του, Χρήστου Πρωτόπαπα που αποκλείστηκε παρόλο που αποτελεί ιστορικό στέλεχος του ΠΑΣΟΚ με συμμετοχή σε προετοιμασία πολλών συνεδρίων στο παρελθόν. Αποκλείστηκε, επίσης, ο Αντώνης Σαουλίδης, παρόλο που είναι μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου, ο οποίος είχε στηρίξει τον Χ. Δούκα στις εσωκομματικές εκλογές.

Ο Παύλος Γερουλάνος δεν εξέφρασε δημόσια κάποιο παράπονο αλλά, σύμφωνα με πληροφορίες, ισχύουν και στη δική του περίπτωση τα ίδια, δηλαδή ούτε αγνοήθηκαν οι περισσότερες προτάσεις του και δεν συμμετείχε στη διαμόρφωση των αποφάσεων.

Για τους προεδρικούς, η σύνθεση της ΚΟΕΣ σηματοδοτεί ενότητα (πχ συμμετέχουν Σαχινίδης και Καστανίδης που βρίσκονται μακριά από την ηγεσία) αλλά για τους περισσότερους στην εσωκομματική αντιπολίτευση πρόκειται για μια προσχηματική επίδειξη ενωτικής διάθεσης που δεν αναιρεί τον αρχηγισμό και την υποκατάσταση των συλλογικών διαδικασιών από τη λειτουργία μιας κλειστής ομάδας γύρω από τον πρόεδρο.

O προγραμματισμός του συνεδρίου

O προγραμματισμός του συνεδρίου, πιθανότατα για το τέλος Φεβρουαρίου ή για τον Μάρτιο, θα πυροδοτήσει εσωκομματικές διεργασίες για την σύνταξη κειμένων και τη συσπείρωση ομάδων που θα ανταγωνιστούν σε επίπεδο επιρροής στα κομματικά όργανα που θα εκλεγούν.

Αλλά το πολιτικό διακύβευμα είναι σημαντικότερο από το εσωκομματικό. Ο Χάρης Δούκας τάσσεται υπέρ του διαλόγου με όλες τις προοδευτικές δυνάμεις, ενώ ο Ν. Ανδρουλάκης επιμένει στην αυτόνομη πορεία. Ο Χάρης Δούκας ζητά να επικυρωθεί από το συνέδριο απόφαση αποκλεισμού μετεκλογικής συνεργασίας με τη ΝΔ, ενώ στη Χαριλάου Τρικούπη το θεωρούν περιττό. Ο Παύλος Γερουλάνος έχει ζητήσει ένα ανοιχτό και ουσιαστικό συνέδριο που θα πάρει αποφάσεις για την πολιτική κατεύθυνση και για τη λειτουργία του κόμματος. Η Άννα Διαμαντοπούλου προτάσσει την αντίσταση στον πειρασμό του λαϊκισμού, ενώ οι παπανδρεϊκοί μοιράζονται μεταξύ Χ. Δούκα και Π. Γερουλάνου.

Στο μεταξύ, η σκιά του Αλέξη Τσίπρα πέφτει όλο και πιο βαριά πάνω από τον κατακερματισμένο προοδευτικό χώρο. Η συζήτηση που προκαλεί η προοπτική έκδοσης του βιβλίου του και η σεναριολογία για τα πολιτικά του σχέδια επισκιάζουν επικοινωνιακά την αντιπολιτευτική προσπάθεια του ΠΑΣΟΚ και δημιουργούν συνθήκες ανταγωνισμού Ανδρουλάκη-Τσίπρα. Οσο η βελόνα των δημοσκοπήσεων παραμένει κολλημένη, σύμφωνα με την έκφραση του Π. Γερουλάνου που έγινε viral, στην Χαριλάου Τρικούπη θα ανησυχούν όλο και περισσότερο για την «Ιθάκη» (ο τίτλος του βιβλίου του Αλ. Τσίπρα).