«Η προοδευτική απάντηση στις κρίσεις πρέπει είναι ξεκάθαρη» τόνισε ο δήμαρχος Αθηναίων.

«Η κατοικία είναι ανθρώπινο δικαίωμα, δεν είναι χρηματιστηριακό προϊόν» τόνισε ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας.

Στο συνέδριο του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματος (Party of European Socialists) στο Άμστερνταμ, η Αθήνα ήταν παρούσα με δυνατή φωνή.

«Οι πόλεις μπροστά για κοινωνική δικαιοσύνη στην κατοικία, καλύτερη ποιότητα ζωής και βιώσιμη ανάπτυξη» συνέχισε.

Και κατέληξε: «Η προοδευτική απάντηση στις κρίσεις πρέπει είναι ξεκάθαρη: περισσότερη συνοχή, περισσότερη δημοκρατία, περισσότερη Ευρώπη των πολιτών. Χτίζουμε, μαζί, την Ευρώπη του αύριο».