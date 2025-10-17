«Θα έδειχνε ευθιξία αν ο Φεύγας έφευγε από τη ΝΔ. Αλλά πώς να φύγει όταν έχουν όλοι, σχεδόν, με τις γνωστές εξαιρέσεις, αυτές τις απόψεις;»

Με αιχμηρό τρόπο σχολίασε ο ΣΥΡΙΖΑ τις δηλώσεις του γραμματέα στρατηγικού σχεδιασμού της ΝΔ, Βασίλη Φεύγα, ο οποίος σε τηλεοπτική συνέντευξη στο Action 24 ανέφερε ότι τα παιδιά που έχασαν τη ζωή τους στο δυστύχημα των Τεμπών «δεν έπεσαν για την πατρίδα».

Το κόμμα της Κουμουνδούρου χαρακτηρίζει τη δήλωση «επηρμένη, προσβλητική και ανάλγητη», υπογραμμίζοντας ότι προσβάλλει τη μνήμη των 57 νεκρών και των οικογενειών τους. Στο σχόλιο επισημαίνεται ότι οι συγγενείς των θυμάτων και οι επιζώντες αναρωτιούνται για ποιον και γιατί έχασαν τη ζωή τους οι δικοί τους άνθρωποι -και είναι η κυβέρνηση της ΝΔ που, κατά τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, «ενορχηστρώνει τη συγκάλυψη, μπαζώνει την αλήθεια και αποσιωπά ευθύνες».

Το σχόλιο συνδέει τις δηλώσεις Φεύγα με προηγούμενες κινήσεις της ΝΔ, όπως η ανάρτηση του πρωθυπουργού για το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη και αναφορές στελεχών για διαγραφή των ονομάτων των 57 νεκρών, υπογραμμίζοντας ότι πρόκειται για «ακραίες και τοξικές συμπεριφορές».

«Θα έδειχνε ευθιξία αν ο κ. Φεύγας έφευγε από τη ΝΔ», καταλήγει το σχόλιο, προσθέτοντας με σαρκαστική διάθεση ότι κάτι τέτοιο μοιάζει αδύνατο, δεδομένου ότι «σχεδόν όλοι στην ηγεσία συμμερίζονται τις ίδιες απόψεις».

Το επίμαχο απόσπασμα από τις δηλώσεις του κ. Φεύγα

{https://exchange.glomex.com/video/v-ddjy7sg15qi1?integrationId=40599y14juihe6ly}