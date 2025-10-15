«Χιλιάδες απεργοί δήλωσαν καθαρά την αντίθεσή τους σε ένα ακόμα νομοσχέδιο - έκτρωμα που σμπαραλιάζει τη ζωή τους, μετατρέπει το «ωράριο» σε... αλγόριθμο, με παράμετρο το κέρδος των επιχειρηματικών ομίλων» τονίζει η ΚΝΕ.

«Δούλοι του 21ου αιώνα δε θα γίνουμε!» είναι το σύνθημα της ΚΝΕ για τις απεργιακές κινητοποιήσεις με αφορμή το εργασιακό νομοσχέδιο.

Σημειώνει ακόμα πως «συνεχίζουμε, δυναμώνουμε τον αγώνα μέσα σε κάθε χώρο δουλειάς, σε κάθε κλάδο για δουλειά και ζωή με δικαιώματα, σταθερό χρόνο εργασίας, 7ωρο - 5ήμερο - 35ωρο, για Συλλογικές Συμβάσεις με ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς, μέτρα υγείας και ασφάλειας, για την κατάργηση στην πράξη όλου του αντεργατικού νομοθετικού οπλοστασίου».

