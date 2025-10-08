«Ο Τσίπρας δεν είναι διασπαστής».

Ενοχλημένα φέρονται ουκ ολίγα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ με τον Παύλο Πολάκη και την διαφοροποίησή του από τον Σωκράτη Φάμελλο για το θέμα της παραίτησης του Αλέξη Τσίπρα από τη θέση του βουλευτή.

«Ο Τσίπρας δεν είναι διασπαστής», δήλωσε στο ραδιόφωνο των «Παραπολιτικών» ο Κώστας Ζαχαριάδης, απαντώντας ευθέως στη δήλωση Πολάκη πως με την παραίτηση του πρώην πρωθυπουργού από τη βουλευτική έδρα πραγματοποιείται η 5η διάσπαση του ΣΥΡΙΖΑ!

«Ο Φάμελλος δεν χρησιμοποίησε αυτές τις λέξεις» συμπλήρωσε μάλιστα ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ.

Οι πληροφορίες επιμένουν πως στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ θα κλιμακώσουν το επόμενο διάστημα τις επιθέσεις στον Π. Πολάκη για τη δήλωσή του αυτή...

Β.Σκ.