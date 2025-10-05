Τι αναφέρει σε ανάρτησή του.

Ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης, αναφέρθηκε, με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στην πρόσφατη ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών σχετικά με την επιστροφή των 27 Ελλήνων ακτιβιστών που συμμετέχουν στην ομάδα Global Sumud Flotilla.

Ο ίδιος, μεταξύ άλλων, τόνισε πως: «Περιμένουμε αυτή η δέσμευση να γίνει πραγματικότητα και η κυβέρνηση να εγγυηθεί και να διασφαλίσει κάθε λεπτομέρεια για την ασφαλή επιστροφή των 27 συμπολιτών μας».

Αναλυτικά η δήλωσή του:

«Ενημερώθηκα νωρίτερα από τον Υπουργό Εξωτερικών ότι οι 27 Έλληνες πολίτες μέλη του ανθρωπιστικού στόλου Global Sumud Flotilla που απήχθησαν σε διεθνή ύδατα και κρατούνται παράνομα σε φυλακές του Ισραήλ, σε άθλιες συνθήκες, χωρίς να έχουν διαπράξει κανένα ποινικό αδίκημα θα επιστρέψουν αύριο, Δευτέρα, στην Ελλάδα.

Πλέον αυτό επιβεβαιώνεται κι από την επίσημη ανακοίνωση του Υπουργείου.

Μέχρι τότε θα συνεχίσουμε αυτό που ήδη κάνουμε: να είμαστε σε διαρκή κινητοποίηση και εγρήγορση. Η πίεση του κινήματος αλληλεγγύης αποδίδει. Και αυτό είναι ένα μεγάλο μάθημα και για το μέλλον.

Σημειώνω το εξης: ο Πρωθυπουργός της χώρας κ. Μητσοτάκης παραμένει σιωπηλός. Ούτε λέξη σήμερα στο εκτενές κυριακάτικο σημείωμά του.

Αύριο όμως θα μιλήσουν οι 27 Έλληνες πολίτες.

Για όσα έζησαν.

Κι εμείς θα είμαστε εκεί.

Με τα μάτια μας στη Γάζα.

Με την καρδιά μας στην Παλαιστίνη».

