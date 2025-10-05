Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας και δικηγόρος του Πάνου Ρούτσι χαρακτήρισε τον Άδωνι Γεωργιάδη «γελοίο πρόσωπο» και ο υπουργός Υγείας είπε πως εκείνη «είναι αρπακτικό της εξουσίας και του ανθρώπινου πόνου».

Σε ανταλλαγή δηλώσεων και αναρτήσεων επιδόθηκαν ο Άδωνις Γεωργιάδης και η Ζωή Κωνσταντοπούλου επισκιάζοντας τον αγώνα του Πάνου Ρούτσι για δικαίωση.

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας και δικηγόρος του Πάνου Ρούτσι, Ζωή Κωνσταντοπούλου χαρακτήρισε τον Άδωνι Γεωργιάδη «γελοίο πρόσωπο επιτελεί ένα ρόλο, και είναι ο ρόλος του αποπροσανατολισμού και της σπίλωσης του αγώνα των οικογενειών».

«Η κυρία αυτή, που νομίζει ότι δεν είναι γελοία, έχει ορκιστεί υπακοή στο Σύνταγμα. Όμως τον σεβασμό στην Ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης που προβλέπει και επιβάλλει το Σύνταγμα την έχει κάνει κουρέλι» σημείωσε σε άλλη του ανάρτηση στο X ο Άδωνις Γεωργιάδης.

{https://x.com/AdonisGeorgiadi/status/1974553111873323012}

«Η κυρία Κωνσταντοπούλου παραμένει ένα αρπακτικό της εξουσίας και του ανθρώπινου πόνου. Ένας έμπορος ψεμάτων που εκμεταλλεύεται ανθρώπους που πονούν. Ισχυρίστηκε ότι δεν εμπιστεύεται κανέναν από τους ιατροδικαστές, διότι είναι ελεγχόμενοι από την κυβέρνηση. Όμως την ίδια στιγμή ζητάει ιατροδικαστική έρευνα, την οποία εάν επιτύχει να γίνει, την επομένη μέρα θα την αμφισβητήσει, λέγοντας ότι και οι ιατροδικαστές όπως και οι δικαστές, όλοι γενικά ότι είναι στο κόλπο» πρόσθεσε ο κ. Γεωργιάδης, ο οποίος χαρακτήρισε την Ζωή Κωνσταντοπούλου ένα «σοβαρό πρόβλημα για την Ελληνική Δημοκρατία».

{https://x.com/AdonisGeorgiadi/status/1974481590404223215}