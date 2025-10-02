Τι υποστήριξε ένας εκ των πρωταγωνιστών στους «διαλόγους» που περιλαμβάνονται στη δικογραφία της ευρωπαίας εισαγγελέως για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

«Δεν προχώρησα ποτέ σε παράνομη πληρωμή και ουδέποτε εκβίασα ή διαπραγματεύτηκα για να λάβω κάποιο παράνομο ποσό», υποστήριξε μιλώντας στην εξεταστική επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ο πρώην πρόεδρος του Οργανισμού Δημήτρης Μελάς, ο οποίος έχει πρωταγωνιστικό ρόλο στους «διαλόγους» φωτιά που περιλαμβάνονται στην δικογραφία της ευρωπαίας εισαγγελέως.

Απαντώντας στην εισηγήτρια του ΠΑΣΟΚ Μιλένα Αποστολάκη που αναφερόμενη σε αυτές τις συνομιλίες, σχολίασε «δεν ξέρω πώς αυτές παραπέμπουν σε έντιμο άνθρωπο», ο κ. Μελάς έκανε λόγο για «προσβολή», επιμένοντας πως ουδέποτε προχώρησε σε παράνομη πράξη.

«Σημασία έχει το τι έχει γίνει πράξη. Αυτό καθορίζει την εντιμότητα. Ο διάλογος γίνεται για διάφορους λόγους, πολλές φορές για να χειριστείς κάποιον ή όταν μιλάς σε κάποιον φίλο. Η αξία είναι στην πράξη που γίνεται», ανέφερε αρχικώς ο μάρτυρας για να προσθέσει: «Δεν πληρώθηκε τίποτα που δεν έπρεπε να πληρωθεί. Ποτέ δεν έλαβα κοινοτική ενίσχυση ή τέτοιου είδους δώρο. Δεν έχει κατατεθεί κάτι στο λογαριασμό μου», είπε.

Συνεχίζοντας, υποστήριξε πως μία εκ των συνομιλιών αφορούσε σε «χατίρι» που του ζήτησε πολίτης προκειμένου να μπει σε επικείμενη πληρωμή και να μην υπάρξει καθυστέρηση, αίτημα το οποίο δεν υλοποιήθηκε τελικώς. «Ρολόι πήρατε;», επανήλθε η Μιλένα Αποστολάκη φέρνοντας στη συζήτηση σχετικό διάλογο της δικογραφίας. «Το ρολόι ήταν της τάξης των 100 με 150 ευρώ. Δεν θα αφήσω σκιές. Του είχα υποδείξει του ανθρώπου έναν αγοραστή ακινήτου. Μου πήρε ένα ρολόι τύπου Swatch από την Ιταλία», απάντησε ο κ. Μελάς.

«Δεν ήμουν άνθρωπος του Βορίδη»

Ο Δημήτρης Μελάς απαντώντας σε ερώτηση του Μακάριου Λαζαρίδη από την ΝΔ αν «ήταν άνθρωπος του Βορίδη, όπως έχει πει ο κ. Βάρρας», απάντησε πως η μόνη συνάντηση που είχε με τον πρώην υπουργό ήταν πριν τις ευρωεκλογές στις οποίες κατέβαινε υποψήφιος, όταν ήθελε, όπως είπε, τη βοήθειά του.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

«Μου είπε ότι εγώ έχω άλλη επιλογή. Την κυρία Ασημακοπούλου», ανέφερε ο κ. Μελάς για το τι του απάντησε σε εκείνη την συνάντηση ο κ. Βορίδης, σημειώνοντας παράλληλα πως «ποτέ δεν είχαμε κοινό κύκλο ή επαφές».

Ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ παραδέχθηκε ότι κατηγορείται ότι απέκρυψε φάκελο με ελέγχους που είχε καταθέσει η Παρασκευή Τυχεροπούλου και πως κατηγορείται για αυτό το λόγο για υπεξαγωγή εγγράφου και παράβαση καθήκοντος. Ο ίδιος χαρακτήρισε «παντελώς έωλη» την κατηγορία τονίζοντας πως ουδέποτε υπέκρυψε έγγραφο και πως αντίθετα τα στοιχεία του φακέλου έχουν αναρτηθεί στο πληροφοριακό σύστημα του ΟΠΕΚΕΠΕ.