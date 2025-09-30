Πηγές της Νέας Δημοκρατίας τονίζουν ότι ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ κ.Σημανδράκος επιβεβαίωσε ότι δεν υπήρξε ποτέ πολιτική παρέμβαση στο έργο του Οργανισμού.

Με τη σημερινή του κατάθεση ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ κ. Ευάγγελος Σημανδράκος επιβεβαίωσε - σύμφωνα με πηγές της Νέας Δημοκρατίας -ότι δεν υπήρξε ποτέ πολιτική παρέμβαση στο έργο του είτε από τους υπουργούς Αγροτικής Ανάπτυξης με τους οποίους συνεργάστηκε είτε από το Μέγαρο Μαξίμου.

Ο κ. Σημανδράκος υπογράμμισε ότι στην «αλυσίδα» μεταξύ των κτηνιατρικών υπηρεσιών των περιφερειών και των κτηνοτρόφων δεν υπάρχει κανένα περιθώριο για πολιτική παρέμβαση και ότι δεν ασκήθηκε καμία πίεση για τα ΑΦΜ ή την πληρωμή τους.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, η κατάθεση αναδεικνύει τη σημασία των εργασιών της Εξεταστικής Επιτροπής για την αποκάλυψη δυσλειτουργιών στο σύστημα των επιδοτήσεων και την πλήρη εξυγίανση του ΟΠΕΚΕΠΕ, όπως προχωρά η κυβέρνηση μέσω της μετάβασης του Οργανισμού στην ΑΑΔΕ.

Παράλληλα, αποκαλύφθηκε ότι η ευθύνη καταγραφής του αριθμού των ζώων είχε εκχωρηθεί στις Περιφέρειες από το 2011 από την τότε υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, Μιλένα Αποστολάκη, μέλος σήμερα της Εξεταστικής Επιτροπής, ενώ ο βουλευτής Ηρακλείου του ΠΑΣΟΚ, κ. Χνάρης, ως τότε αντιπεριφερειάρχης Πρωτογενούς Τομέα, είχε την αντίστοιχη ευθύνη, την οποία πλέον αποποιείται.