Όσα αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ σε ανακοίνωσή του.

Ευθεία επίθεση εξαπολύει ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ στην κυβέρνηση, για ακόμα μια φορά, σχετικά με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά: «Φαίνεται πως για να ανέβεις στην επετηρίδα του Μαξίμου, πρέπει να έχεις εμπλοκή σε σκάνδαλα που στερούν εκατομμύρια κονδυλίων από την ύπαιθρο και την ελληνική κοινωνία. Την ώρα που «δικοί τους άνθρωποι» μοιράζονται παράνομες επιδοτήσεις, οι πραγματικοί δικαιούχοι αγρότες μένουν απλήρωτοι, οδηγούμενοι σε οικονομική ασφυξία.

Η αλήθεια είναι πια ξεκάθαρη: το Μέγαρο Μαξίμου γνώριζε, μεθόδευε και συμμετείχε. Ο ΟΠΕΚΕΠΕ έγινε εργαλείο ρουσφετιών, παράνομων επιδοτήσεων και εξυπηρετήσεων «ημετέρων».

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι η απόδειξη ότι η διαφθορά βρίσκεται στην καρδιά του Μεγάρου Μαξίμου. Πρόκειται για πολλαπλά σκάνδαλα με την υπογραφή του ίδιου του Κυριάκου Μητσοτάκη.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ο Γιώργος Μυλωνάκης, υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ, παραδέχθηκε ότι παρέλαβε υπόμνημα για παρανομίες στον ΟΠΕΚΕΠΕ, το οποίο παραμένει εξαφανισμένο, ενώ είχε πρόσβαση σε ηχογραφημένες συνομιλίες της ΕΥΠ πριν καν φτάσει η δικογραφία στη Βουλή. Με βάση αυτές μάλιστα, σχεδίαζε και τους ανασχηματισμούς της Κυβέρνησης.

Παρά τις καταγγελίες Μ. Σαλμά και Ν. Σαλάτα, κρύβεται από την Εξεταστική Επιτροπή με συνενόχους του Βουλευτές της πλειοψηφίας που αρνήθηκαν την κλήση του, μετατρέποντας την Επιτροπή σε παρωδία συγκάλυψης.

Παράλληλα, ο Γιώργος Κατσαούνος, στενός συνεργάτης του κ. Μητσοτάκη, διορισμένος από τον ίδιο ως Προϊστάμενος του Γραφείου Κοινωνικών Θεμάτων και αργότερα ως Συντονιστής Καθημερινότητας στο Μαξίμου, εμπλέκεται – όπως αποκάλυψε το Documento – σε διάλογο με τον τότε πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ, κ. Μπαμπασίδη, όπου δηλώνει πως εξασφάλισε 6.000 ευρώ από παράνομες επιδοτήσεις σε «δικό μας άνθρωπο».

Η συνομιλία αυτή καταρρίπτει κάθε ψευδή ισχυρισμό ότι το πρωθυπουργικό γραφείο δεν γνώριζε. Αντίθετα, βρισκόταν στον πυρήνα της μεθόδευσης.

Την ίδια στιγμή αποκαλύπτεται - από ρεπορτάζ της Αυγής – ότι συγγενικά πρόσωπα και ο Χρ. Μαγειρίας - σύζυγος της Καλλιόπης Σεμερτζίδου, ενώ ελέγχονταν για κύκλωμα παράνομων επιδοτήσεων, το Μαξίμου την έχρισε στη θέση της Συντονίστριας Κοινοτικών Πόρων και Γυναικείας Επιχειρηματικότητας της ΝΔ, έως να δημοσιοποιηθεί ότι ελέγχεται από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.

Φαίνεται πως για να ανέβεις στην επετηρίδα του Μαξίμου, πρέπει να έχεις εμπλοκή σε σκάνδαλα που στερούν εκατομμύρια κονδυλίων από την ύπαιθρο και την ελληνική κοινωνία. Την ώρα που «δικοί τους άνθρωποι» μοιράζονται παράνομες επιδοτήσεις, οι πραγματικοί δικαιούχοι αγρότες μένουν απλήρωτοι, οδηγούμενοι σε οικονομική ασφυξία.

Η αλήθεια είναι πια ξεκάθαρη: το Μέγαρο Μαξίμου γνώριζε, μεθόδευε και συμμετείχε. Ο ΟΠΕΚΕΠΕ έγινε εργαλείο ρουσφετιών, παράνομων επιδοτήσεων και εξυπηρετήσεων «ημετέρων».

Δεν αρκούν οι παραιτήσεις. Είναι επιτακτική ανάγκη να φύγει η κυβέρνηση Μητσοτάκη, για να ανασάνει η χώρα και να αποκατασταθεί η διαφάνεια, η οικονομία και η δικαιοσύνη».