Η διοίκηση της εταιρείας κάλεσε σε απολογία τον Ν. Τσακλίδη.

Την απαράδεκτη στοχοποίηση του Νίκου Τσακλίδη, συγγενή θύματος των Τεμπών και εργαζόμενου στη Hellenic Train, καταγγέλλει με ανακοίνωσή του το Γραφείο Τύπου του ΚΣ της ΚΝΕ.

Υπενθυμίζεται ότι η διοίκηση της εταιρείας κάλεσε σε απολογία τον Ν. Τσακλίδη, ο οποίος είναι και εκλεγμένος στο ΔΣ του Σωματείου Εργαζομένων στη «Hellenic Train», με την κατηγορία ότι «προκάλεσε υπηρεσιακή ανωμαλία» επειδή... τόλμησε να τηρήσει τους κανονισμούς ασφαλείας.

Η ανακοίνωση της ΚΝΕ αναφέρει τα εξής:

«Καταγγέλλουμε την απαράδεκτη απόφαση της Hellenic Train να καλέσει σε απολογία τον Νίκο Τσακλίδη, μέλος του Κεντρικού Συμβουλίου της ΚΝΕ, εργαζόμενο της Hellenic Train και συγγενή θύματος στο έγκλημα των Τεμπών. Το έγκλημά του είναι ότι, τηρώντας τους κανονισμούς ασφαλείας, αρνήθηκε να εκτελέσει ενέργεια στην εργασία του, που ήταν παράνομη και επικίνδυνη τόσο για τον ίδιο όσο και για τους επιβάτες.

Η κλήση του σε απολογία αποτελεί ξεκάθαρη συνδικαλιστική δίωξη και έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά παρόμοιων πρακτικών της συγκεκριμένης εταιρείας τα προηγούμενα χρόνια. Δεν είναι τυχαίο ότι πραγματοποιήθηκε μόλις δύο μέρες μετά τις εκλογές του επιχειρησιακού σωματείου των εργαζομένων στη Hellenic Train, όπου ο Ν. Τσακλίδης εκλέχτηκε από τους συναδέλφους του στο Δ.Σ.

Την ίδια ώρα που η κυβέρνηση και η δικαιοσύνη δεν έχουν ακόμα ικανοποιήσει το δίκαιο αίτημα του απεργού πείνας Πάνο Ρούτσι, πατέρα του Ντένις που χάθηκε στα Τέμπη, για την εκταφή της σορού του παιδιού του, η Hellenic Train διώκει εργαζόμενο και συγγενή θύματος των Τεμπών επειδή τηρεί και απαιτεί να τηρούνται τα στοιχειώδη μέτρα ασφαλείας στον σιδηρόδρομο!

Η προκλητική στάση της εταιρείας που αποθρασύνεται από την εγκληματική πολιτική της κυβέρνησης και της ΕΕ και από το κυνήγι του κέρδους, θα βρίσκει συνεχώς απέναντί της τους ίδιους τους εργαζόμενους στον σιδηρόδρομο, τον λαό και τη νεολαία όλης της χώρας, που αγωνίζονται για σύγχρονες ασφαλείς συγκοινωνίες και τιμωρία των υπευθύνων για το έγκλημα των Τεμπών, όσο ψηλά κι αν βρίσκονται!

Η τρομοκρατία και οι απειλές δεν πρόκειται να περάσουν! Να αποσυρθεί τώρα η απαράδεκτη δίωξη. Κάτω τα χέρια από τους πρωτοπόρους εργαζόμενους που αγωνίζονται για μέτρα ασφαλείας στον σιδηρόδρομο!

Καλούμε τον λαό και τη νεολαία μέσα από τα σωματεία, τους φοιτητικούς συλλόγους και τους μαζικούς φορείς να απαντήσει στις διώξεις και την τρομοκρατία με μαζική συμμετοχή στην πανελλαδική πανεργατική απεργία την 1η του Οκτώβρη!».