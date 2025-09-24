Δήλωση στήριξης του πρώην πρωθυπουργού, Αλέξη Τσίπρα στον απεργό πείνας και πατέρα του Ντένις, Πάνου Ρούτσι.

Σαφή στήριξη στον Πάνο Ρούτσι, πατέρας του Ντένις, θύματος της τραγωδίας των Τεμπών, εξέφρασε με δήλωσή του ο Αλέξης Τσίπρας, με αφορμή την απαγόρευση εκταφής που έχει ζητηθεί.

«Αν για την κοινωνία η αλήθεια για το έγκλημα των Τεμπών αποτελεί πάνδημη απαίτηση, για τους τραγικούς γονείς είναι αυτονόητο δικαίωμα», υπογράμμισε ο κ. Τσίπρας, χαρακτηρίζοντας την απαγόρευση εκταφής «άλλη μια απόπειρα ταφής της αλήθειας».

Ο Αλέξης Τσίπρας τόνισε ότι το αίτημα του Πάνου Ρούτσι είναι «δίκαιο και πρέπει να ικανοποιηθεί», προειδοποιώντας ότι διαφορετικά «κινδυνεύουμε να βρεθούμε μπροστά σε νέες τραγωδίες».

Σκληρή ήταν και η κριτική του προς τη Δικαιοσύνη, καθώς έκανε λόγο για «άρνηση και νομικίστικες δικαιολογίες της ηγεσίας της», οι οποίες, όπως είπε, «επιβεβαιώνουν το πρωτοφανές έλλειμμα εμπιστοσύνης που έχει απέναντί της η ελληνική κοινωνία».

Ο κ. Τσίπρας κατηγόρησε παράλληλα την κυβέρνηση για «ακραία υποκρισία», επισημαίνοντας ότι ενώ έχει παρέμβει πολλαπλά στην υπόθεση των Τεμπών, τώρα επικαλείται την ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης. «Η ευθύνη βαραίνει αποκλειστικά τον πρωθυπουργό», κατέληξε.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ολόκληρη η δήλωση

Αν για την κοινωνία η αλήθεια για το έγκλημα των Τεμπών αποτελεί πάνδημη απαίτηση, για τους τραγικούς γονείς είναι αυτονόητο δικαίωμα.

Η απαγόρευση εκταφής των παιδιών τους προκειμένου να διεξαχθεί έρευνα, εξ΄ αντικειμένου, αποτελεί άλλη μια απόπειρα ταφής της αλήθειας.

Το αίτημα του Πάνου Ρούτσι είναι δίκαιο και πρέπει να ικανοποιηθεί, πριν βρεθούμε μπροστά σε νέες τραγωδίες.

Η άρνηση της δικαιοσύνης και οι νομικίστικες δικαιολογίες της ηγεσίας της, απλώς επιβεβαιώνουν το πρωτοφανές έλλειμα εμπιστοσύνης που έχει απέναντί της η ελληνική κοινωνία.

Η δε ακραία υποκρισία μιας κυβέρνησης που έχει διαπράξει σωρεία παρεμβάσεων, και στην υπόθεση των Τεμπών, να επικαλείται τώρα την ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης,αποτελεί από μόνη της μια ηχηρή παρέμβαση, αλλά προς την αντίθετη κατεύθυνση.

Και η ευθύνη βαραίνει αποκλειστικά τον πρωθυπουργό.

Νέο μπλόκο από τον Άρειο Πάγο

Η πρόεδρος του Αρείου Πάγου και ο Εισαγγελέας του Ανωτάτου Δικαστηρίου έκοψαν κάθε συζήτηση για το αίτημα του Πάνου Ρούτσι, για εκταφή των θυμάτων προκειμένου να διαπιστωθεί η αιτία θανάτου.

Κλείνει το θέμα της εκταφής των σορών θυμάτων των Τεμπών η ηγεσία του Αρείου Πάγου διαμηνύοντας στους συγγενείς πως η ανάκριση έχει κλείσει και δεν μπορεί τώρα να ξεκινήσουν νέες ανακριτικές πράξεις για την υπόθεση.

Κατά τη διάρκεια των εργασιών του Συνεδρίου που πραγματοποιήθηκε για τη Δικαιοσύνη, η πρόεδρος του Αρείου Πάγου Αναστασία Παπαδοπούλου και ο εισαγγελέας του Ανωτάτου Δικαστηρίου Κωνσταντίνος Τζαβέλλας ρωτήθηκαν απο τον διευθυντή της «Καθημερινής» Αλέξη Παπαχελά, για το αίτημα του Πάνου Ρούτσι προκειμένου να γίνει εκταφή του παιδιού του και να μάθει την αλήθεια.

Τόσο ο εισαγγελέας όσο και η πρόεδρος του Αρείου Πάγου ήταν κατηγορηματικοί πως εκταφή τώρα δεν μπορεί να γίνει αν και την απόφαση θα λάβει η Πρόεδρος Εφετών Λάρισας. Ωστόσο σημείωσαν με νόημα πως ανάλογα αιτήματα εχουν ηδη απορριφθεί στο παρελθόν. Παρέπεμψαν μάλιστα τους συγγενείς των θυμάτων να τα υποβάλλουν στο… ακροατήριο, όταν η υπόθεση εκδικαστεί. Μίλησαν δε με «αγανάκτηση» για επιχείρηση παρακώλυσης της δίκης η οποία όπως τόνισαν είναι μονόδρομος να ξεκινήσει.

Το κύμα συμπαράστασης στον Ρούτσι και η ανησυχία Μαξίμου

Ο Πάνος Ρούτσι συνεχίζει την απεργία πείνας του στο μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη, στο Σύνταγμα, και δέχεται αγάπη και υποστήριξη από όλον τον κόσμο. Αρκετοί, μάλιστα, περνούν από το σημείο μόνο και μόνο για να του σφίξουν το χέρι και να του δώσουν κουράγιο.

Η κυβέρνηση μπροστά στο νέο κύμα συμπαράστασης της κοινωνίας προς τους γονείς βλέπει με ανησυχία πιθανή επανάληψη των λαοσυνάξεων που την έφεραν στις αρχές του 2025 με την πλάτη στον τοίχο. Το βασικό της επιχείρημα ότι «η κυβέρνηση δεν μπορεί να παρεμβαίνει στην δικαιοσύνη» μέχρι στιγμής δεν βρίσκει ευήκοα ώτα με αποτέλεσμα αντί να πέφτει το θέμα να φουντώνει...

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος χρειάστηκε να διευκρινίσει πολλές φορές ότι η κυβέρνηση δεν επιτίθεται στους συγγενείς για να μπορέσει να απομονώσει τα κόμματα της αντιπολίτευσης και να τα κατηγορήσει για «εργαλειοποίηση» του ανθρώπινου πόνου.