Με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος, αναφέρθηκε στην αναγνώριση του παλαιστινιακού κράτους από τη Βρετανία, τον Καναδά και την Αυστραλία.
Αναλυτικά η δήλωση:
«Βρετανία, Καναδάς και Αυστραλία ήδη αναγνώρισαν το κράτος της Παλαιστίνης, ενώ πολλές χώρες αναμένεται να το πράξουν τις επόμενες ώρες και μέρες.
Στην Ελλάδα ο κ.Μητσοτάκης δεν αναγνωρίζει ούτε τη γενοκτονία στη Γάζα, παρά τις διαπιστώσεις του ΟΗΕ.
Η σιωπή είναι συνενοχή.
Ο όλεθρος πρέπει να σταματήσει άμεσα.
Απαιτείται σήμερα η Ελλάδα, ως μη μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, να αναλάβει πρωτοβουλίες με πρώτη πράξη την αναγνώριση της Παλαιστίνης!».
