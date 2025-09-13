Games
Εκλογές ζητάει ο Νίκος Ανδρουλάκης - LIVE η ομιλία του από την 89η ΔΕΘ

Δείτε ζωντανά την ομιλία του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης και προέδρου του ΠΑΣΟΚ από το Συνεδριακό Κέντρο «Ιωάννης Βελλίδης».

Εκλογές θα ζητήσει από το βήμα της 89ης ΔΕΘ, ο Νίκος Ανδρουλάκης παρουσιάζοντας το ΠΑΣΟΚ ως τη μόνη αξιόπιστη επιλογή για μια δίκαιη Ελλάδα, ισχυρή οικονομία και ένα κράτος που θα σέβεται τον πολίτη.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης θα παρουσιάσει το ΠΑΣΟΚ ως τη μοναδική εγγύηση για μια πραγματική εναλλακτική λύση στην παρούσα πολιτική κατάσταση, τονίζοντας πως το κόμμα του μπορεί να διασφαλίσει την πολυπόθητη αλλαγή.

Πρόθεση του Νίκου Ανδρουλάκη -και όπως έχει αναφέρει το Dnews- δεν είναι να αποδομήσει, στην ομιλία του, τις εξαγγελίες του πρωθυπουργού ούτε να αντιπαραβάλει παροχές, αλλά να αναδείξει ένα οικονομικό πρόγραμμα, μεταρρυθμιστικό και προοδευτικό, που βασίζεται σε εντελώς διαφορετική φιλοσοφία από την κυβερνητική.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ θα προβάλλει ξανά τη διάζευξη εντιμότητα/διαφθορά, θεωρώντας ότι το ήθος είναι πλεονέκτημα της αξιωματικής αντιπολίτευσης απέναντι σε μια κυβέρνηση που, όπως υποστηρίζουν τα στελέχη της, βουλιάζει στα σκάνδαλα.

Εμφαση θα δώσει επίσης στη στήριξη του κοινωνικού κράτους και στον εκσυγχρονισμό της δημόσιας διοίκησης με παρεμβάσεις που θα θυμίσουν ιστορικές τομές που έχει κάνει το ΠΑΣΟΚ (ΑΣΕΠ, ΚΕΠ, Opengov κοκ).

Δείτε LIVE την ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη

{https://www.youtube.com/watch?v=O6Wy9irNnXg}

Εθνικές προτεραιότητες και στρατηγική σύγκλισης

Μέσα στην στρατηγική του, ο κ. Ανδρουλάκης θα θέσει ως βασικό άξονα τη νέα Ευρωπαϊκή Σύγκλιση και την αναγκαία μεταρρύθμιση του Δημόσιου Τομέα. Όπως έχει τονίσει, η ουσιαστική μεταστροφή του κράτους αποτελεί προϋπόθεση για την υλοποίηση κάθε φιλόδοξου οράματος ανάπτυξης και ευημερίας.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει μέτρα για:

  • Τη δημογραφική κρίση
  • Αύξηση της παραγωγικότητας
  • Βελτίωση του βιοτικού επιπέδου
  • Περιορισμό των ανισοτήτων
  • Προώθηση της αξιοπρεπούς εργασίας
  • Δικαιότερη κατανομή πλούτου
  • Στήριξη μικρομεσαίων και προστασία των αδυνάμων

Ιδιαίτερη έμφαση, θα δοθεί στη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, τις οποίες χαρακτηρίζει ραχοκοκαλιά της εθνικής οικονομίας. Παράλληλα, θα αναπτύξει συγκεκριμένες προτάσεις, μεταξύ άλλων:

  • Την επαναφορά του 13ου μισθού στο Δημόσιο
  • Την καθιέρωση νέου ΕΚΑΣ για χαμηλοσυνταξιούχους
  • Παρεμβάσεις για το ιδιωτικό χρέος και τη ρύθμισή του
  • Αναμόρφωση του συστήματος φορολόγησης
  • Μέτρα για μείωση του κόστους ηλεκτρικού ρεύματος
  • Ενίσχυση των τομέων ανάπτυξης, παιδείας, υγείας και του πρωτογενούς τομέα
  • Περιορισμός του αριθμού των υπουργείων
  • Λύσεις για το μείζον ζήτημα της κοινωνικής στέγης
  • Εμπέδωση της διαφάνειας σε όλα τα επίπεδα του δημόσιου βίου

Δείτε εικόνες

deth_androulakis_447c1.jpg

androulakis_deth_8fc0d.jpg

# TAGS

