Live η συνέντευξη Τύπου Χάρη Δούκα με δήμαρχο Βηθλεέμ - Συναντήσεις με πολιτικούς αρχηγούς για τη Γάζα

Συνέντευξη Τύπου πραγματοποιούν αυτή την ώρα ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας με τον δήμαρχο Βηθλεέμ, Μαχέρ Νικόλα Καναβάτι, οι οποίοι χθες συναντήθηκαν με τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάσης Ελλάδος Ιερώνυμο.

{https://www.youtube.com/live/8mHbICp80pE}

Στη συνέχεια, οι δύο δήμαρχοι και ο πρέσβης της Παλαιστίνης στην Αθήνα Γιούσεφ Ντορκχόμ θα επισκεφτούν τη Βουλή των Ελλήνων, όπου θα πραγματοποιήσουν συναντήσεις με αρχηγούς κομμάτων για να ενημερωθούν για την κατάσταση στη Γάζα.

Σύμφωνα με το πρόγραμμα που ανακοινώθηκε, οι συναντήσεις θα πραγματοποιηθούν ως ακολούθως: