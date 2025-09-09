Games
Live η συνέντευξη Τύπου Χάρη Δούκα με δήμαρχο Βηθλεέμ - Συναντήσεις με πολιτικούς αρχηγούς για τη Γάζα

Οι δύο δήμαρχοι και ο πρέσβης της Παλαιστίνης στην Αθήνα Γιούσεφ Ντορκχόμ θα επισκεφτούν τη Βουλή των Ελλήνων, όπου θα πραγματοποιήσουν συναντήσεις με αρχηγούς κομμάτων.

Συνέντευξη Τύπου πραγματοποιούν αυτή την ώρα ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας με τον δήμαρχο Βηθλεέμ, Μαχέρ Νικόλα Καναβάτι, οι οποίοι χθες συναντήθηκαν με τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάσης Ελλάδος Ιερώνυμο.

{https://www.youtube.com/live/8mHbICp80pE}

Στη συνέχεια, οι δύο δήμαρχοι και ο πρέσβης της Παλαιστίνης στην Αθήνα Γιούσεφ Ντορκχόμ θα επισκεφτούν τη Βουλή των Ελλήνων, όπου θα πραγματοποιήσουν συναντήσεις με αρχηγούς κομμάτων για να ενημερωθούν για την κατάσταση στη Γάζα.

Σύμφωνα με το πρόγραμμα που ανακοινώθηκε, οι συναντήσεις θα πραγματοποιηθούν ως ακολούθως:

  • 14:00 με τον πρόεδρο της Νέας Αριστεράς Αλέξη Χαρίτση,
  • 14:30 με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Νίκο Ανδρουλάκη,
  • 15:00 με τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτη Φάμελλο,
  • 15:30 με την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου,
  • 16:30 με τον γενικό γραμματέα του ΚΚΕ Δημήτρη Κουτσούμπα.
