Το Μαξίμου κάνει «ταμείο» και πετάει το... γάντι σε δελφίνους και συμφέροντα

Το... χαλί της νέας στρατηγικής το έστρωσε ο πρωθυπουργός στην καθιερωμένη Συνέντευξη Τύπου στη Θεσσαλονίκη και συμπυκνώνεται σε μία φράση: «Θα δώσουμε τη μάχη μέχρι τέλους και θα παραμείνουμε στην εξουσία όσο μας αντέχει το σύστημα».

Η κυβέρνηση ξεκινάει τις μετρήσεις για να κάνει δημοσκοπικό ταμείο μετά τις παροχές 1,7 δισ. που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός στη ΔΕΘ.

Μαζί με τον σφυγμό της κοινής γνώμης το Μαξίμου, όμως, μετράει και τις μέρες που θα διαρκέσει ο θετικός απόηχος των μέτρων. Κι αυτό διότι καραδοκεί η απειλή νέων εξελίξεων στον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Απειλή για νέες αποκαλύψεις στον απόηχο των παροχών

Αφορμή, κάποιες πληροφορίες σύμφωνα τις οποίες η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία αναμένεται (ίσως και εντός της εβδομάδας) να χτυπήσει ξανά την ..πόρτα της κυβέρνησης για το σκάνδαλο των αγροτικών επιδοτήσεων. Αυτή τη φορά για να ασκήσει διώξεις σε «γαλάζιους» βουλευτές και ως εκ τούτου να ζητήσει την άρση της ασυλίας τους.

Ένα τέτοιο ενδεχόμενο κάνει την κυβέρνηση λιγότερο αισιόδοξη ως προς την μακροημέρευση του θετικού κλίματος στην κοινωνία. Τη στιγμή μάλιστα που θεωρούν ότι οι οριζόντιες μειώσεις φόρων «ιντργκάρουν» τον κάθε πολίτη ξεχωριστά που ψάχνει να βρει το δικό του όφελος στις μειώσεις των φορολογικών συντελεστών.

Αλλαγή στρατηγικής

Με τον φόβο ανά πάσα στιγμή να ξεσπάσει κάποιο νέο σκάνδαλο ή να αναζωπυρωθεί κάποιο παλιό μέτωπο, η κυβέρνηση αλλάζει στρατηγική μετά τη ΔΕΘ.

«Όσο μας αντέξει το σύστημα»

Με άλλα λόγια, η κυβέρνηση προσπαθεί από τώρα να «ενσωματώσει» στον δημόσιο διάλογο όλα πιθανά χτυπήματα που μπορεί να δεχθεί στο μέλλον για θέματα διαφθοράς ή σκανδάλων χρεώνοντας τα προκαταβολικά σε ένα σύστημα συμφερόντων.

Ο Κ. Μητσοτάκης φρόντισε να περιγράψει το σύστημα συμφερόντων στη Θεσσαλονίκη και να στείλει και τα συνοδά μηνύματα τόσο στα επιχειρηματικά λόμπι όσο και στα πολιτικά κέντρα που «φλερτάρουν» μαζί τους. Και μπορεί να αναφέρθηκε ονομαστικά στον Αλέξη Τσίπρα όταν έκανε λόγο περί «χρυσών χορηγών» που προσπαθούν να τον επαναφέρουν στα πράγματα, όμως, το ..καρφί πήγαινε και αλλού.

Σε όλους τους επίδοξους δελφίνους και ενδεχομένως πρώην πρωθυπουργούς της Ν.Δ. παίζουν το χαρτί της αποσταθεροποίησης του Κ. Μητσοτάκη.

Πετάει το... γάντι σε όσους τον αμφισβητούν

Με άλλα λόγια ο πρωθυπουργός αποφάσισε να φέρει στο προσκήνιο το παρασκήνιο που βράζει καιρό τώρα και να πετάξει το ..γάντι σε όποιον επιθυμεί να τον αμφισβητήσει.

«Δεν είμαστε χαζοί. Ξέρουμε ότι κάποιοι έπαιξαν το χαρτί της αλλαγής πρωθυπουργού εν κινήσει στα Τέμπη και δεν τους βγήκε. Και ότι κάποιοι επιχείρησαν να κάνουν το ίδιο με αφορμή το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και πάλι δεν τους βγήκε» λέει κυβερνητικός παράγοντας επιβεβαιώνοντας ότι το Μαξίμου αποφάσισε να ομολογήσει τα ..ανομολόγητα, βάσει σχεδίου.

«Οι κυβερνήσεις πέφτουν στη Βουλή»

Το μήνυμα που στέλνει πλέον το Μαξίμου εντός και εκτός της Ν.Δ. είναι ότι δεν φοβάται κανέναν. Χαρακτηριστικό το σχόλιο ανώτερου κυβερνητικού παράγοντα:

«Εμείς είμαστε αποφασισμένοι να κάνουμε απλά τη δουλειά μας. Ταμείο θα γίνει στο τέλος της τετραετίας. Και όσοι θέλουν να μας ανατρέψουν να ξέρουν ότι οι κυβερνήσεις δεν πέφτουν στα τηλεοπτικά παράθυρα αλλά στη βουλή. Αν θέλουν ας το επιχειρήσουν»