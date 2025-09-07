ΔΕΘ 2025: Τι ώρα δίνει συνέντευξη Τύπου ο Κυριάκος Μητσοτάκης

Όσα ανακοίνωσε χθες ο πρωθυπουργός.

Με τη συνέντευξη Τύπου του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη σήμερα (7/9) στις 12:00 στο συνεδριακό κέντρο «Ι. Βελλίδης» ολοκληρώνεται η τριήμερη παρουσία του στη Θεσσαλονίκη για την 89η Διεθνή Έκθεση.

Με σύνθημα «Βάζουμε την Ελλάδα ψηλά! Νοιαζόμαστε για όλους τους Έλληνες!», ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη δέκατη εμφάνισή του στη ΔΕΘ (η πρώτη το 2016), επέλεξε να πραγματοποιήσει το βράδυ του Σαββάτου (6/9) μια ομιλία, βάζοντας στο επίκεντρο τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι πολίτες, η μέση ελληνική οικογένεια, οι εργαζόμενοι, οι νέοι, οι συνταξιούχοι, οι ελεύθεροι επαγγελματίες.

Ο Πρωθυπουργός στην «πιο τολμηρή μεταρρύθμιση στη φορολογία εισοδήματος στην Ιστορία της μεταπολίτευσης, ύψους 1,6 δισ. ευρώ» όπως την χαρακτήρισε, προανήγγειλε λιγότερους φόρους για τη μεσαία τάξη, ακόμα λιγότερους για νοικοκυριά με παιδιά και καθόλου ή ελάχιστους φόρους σε νέους έως 30 ετών. Επίσης, όπως ο κ. Μητσοτάκης ανακοίνωσε την κατάργηση του ΕΝΦΙΑ στα χωριά και τη μείωση του ΦΠΑ σε δεκάδες νησιά του Αιγαίου.

«Την πιο τολμηρή μεταρρύθμιση στην φορολογία εισοδήματος στην ιστορία της μεταπολίτευσης ύψους 1,6 δισ. ευρώ» όπως την χαρακτήρισε, εξήγγειλε χθες ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα της 89ης ΔΕΘ.

Για την ακρίβεια πρόκειται για ένα μπαράζ φορολογικών μεταρρυθμίσεων που αφορά περίπου 4 εκατ. φορολογούμενους και συμπεριλαμβάνει, επιγραμματικά, γενική μείωση κατά δύο μονάδες σε όλους τους φορολογικούς συντελεστές, πλην του εισαγωγικού, με αύξηση της έκπτωσης ανάλογα με τον αριθμό των τέκνων, μηδενισμό φόρου για νέους εργαζομένους, από το 2027, μειώσεις ΕΝΦΙΑ στα χωριά, μείωση 30% στον ΦΠΑ στα ακριτικά νησιά και σταδιακή εξάλειψη της προσωπικής διαφοράς για περίπου μισό εκατομμύριο συνταξιούχους.

Ειδικότερα, όπως ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός, από το επόμενο έτος μειώνονται όλοι οι φορολογικοί συντελεστές, πλην εισαγωγικού που παραμένει στο 9%, κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες για εισοδήματα 10.000 έως 40.000 ευρώ, ενώ θα υποχωρούν ακόμη περισσότερο ανάλογα με τον αριθμό των τέκνων.