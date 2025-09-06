Αντώνης Καρακούσης: Μόνο αδιάφορες δεν είναι οι εξαγγελίες Μητσοτάκη - Δε θα παραδοθεί όπως νομίζουν ορισμένοι

Τι αναφέρει ο ίδιος σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Με ανάρτησή του στον προσωπικό του λογαριασμό στο «Χ», ο δημοσιογράφος Αντώνης Καρακούσης σχολιάζει τις εξαγγελίες του Κυριάκου Μητσοτάκη στη ΔΕΘ.

Σύμφωνα με τον ίδιο: «Μόνο αδιάφορες δεν είναι οι εξαγγελίες Μητσοτάκη. Θα δώσει σκληρή μαχη, δε θα παραδοθεί όπως νομίζουν ορισμένοι.

Οι δυνάμεις της αντιπολίτευσης οφείλουν να παρουσιάσουν ισχυρή και αξιόπιστη εναλλακτική πρόταση αν θέλουν πραγματικά να διεκδικήσουν με αξιώσεις την εξουσία».

Δείτε την ανάρτηση:

{https://x.com/akarakousis/status/1964398137952612555}