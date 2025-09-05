Games
ΚΚΕ: Οι πυροσβέστες δεν έχουν καμιά δουλειά να μπλέκονται στα πολεμικά σχέδια των ιμπεριαλιστών

ΚΚΕ: Οι πυροσβέστες δεν έχουν καμιά δουλειά να μπλέκονται στα πολεμικά σχέδια των ιμπεριαλιστών Φωτογραφία: Aris Oikonomou/ ΑΡΧΕΙΟΥ/SOOC
«Οι πυροσβέστες συμμετέχουν σε ασκήσεις πυρηνικού και χημικού πολέμου στα ίδια πεδία που θα ασκούνται σε απόσταση αναπνοής Νατοϊκά και Ρωσικά στρατεύματα!» αναφέρει το ΚΚΕ.

Την αντίδραση του ΚΚΕ προκάλεσε η είδηση της αποστολής πυροσβεστών στη Λετονία.

«Χωρίς καν να έχει τελειώσει η αντιπυρική περίοδος η κυβέρνηση της ΝΔ στέλνει πυροσβέστες της Ειδικής Μονάδας Αντιμετώπισης Καταστροφών στη Λετονία, χώρα-μέλος του ΝΑΤΟ και της ΕΕ, για να πάρουν μέρος στην άσκηση “LAT EU MODEX 2025” στην οποία συμμετέχουν και άλλες Νατοϊκές χώρες» αναφέρει το ΚΚΕ.

Συνεχίζει λέγοντας πως «η πραγματοποίηση της άσκησης αυτής δεν είναι βέβαια τυχαία καθώς την ίδια ώρα το ΝΑΤΟ, οι ΗΠΑ και η ΕΕ παρατάσσουν χιλιάδες στρατιώτες, αεροπλάνα και πλοία σε όλη τη Βαλτική Θάλασσα για να «ασκηθούν» στον πυρηνικό και χημικό πόλεμο με την «άσκηση» QUADRIGA 2025. Ενώ και από την άλλη και η Ρωσία με τη Λευκορωσία σχεδόν ταυτόχρονα παρατάσσουν πυρηνικές και συμβατικές δυνάμεις από το Καλίνιγκραντ ως την Αγ. Πετρούπολη για να “ασκηθούν” κι αυτές στον πυρηνικό και χημικό πόλεμο με την «άσκηση» ZAPAD 2025».

Όπως αναφέρει «αποκαλύπτεται λοιπόν ότι οι πυροσβέστες συμμετέχουν σε ασκήσεις πυρηνικού και χημικού πολέμου στα ίδια πεδία που θα ασκούνται σε απόσταση αναπνοής Νατοϊκά και Ρωσικά στρατεύματα!».

Το ΚΚΕ στην ανακοίνωσή του σημειώνει ακόμα πως «τώρα γίνεται πιο σαφές ότι η κυβέρνηση θέλει τους Πυροσβέστες στην πρώτη γραμμή των πολέμων που ετοιμάζουν οι Νατοϊκοί κι Ευρωενωσιακοί σύμμαχοί τους. Τώρα αποκαλύπτονται οι ιεραρχήσεις, οι προτεραιότητες και ο προσανατολισμός του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας».

Καταλήγει ωστόσο λέγοντας πως «οι πυροσβέστες, όμως, έχουν χρέος να προστατέψουν το λαό και το βιός του, δεν έχουν καμιά δουλειά να μπλέκονται στα πολεμικά σχέδια των ιμπεριαλιστών».

