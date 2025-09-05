Ο Πιερρακάκης προειδοποιεί για εκπλήξεις στην ΔΕΘ: «Η ομιλία Μητσοτάκη δεν θα είναι συνηθισμένη»

Ο υπουργός Οικονομικών προεξόφλησε σήμερα εκπλήξεις στα εγκαίνια της ΔΕΘ, αναφέροντας ότι η ομιλία του Πρωθυπουργού θα ξεφύγει από τα συνηθισμένα.

«Η ομιλία του Πρωθυπουργού δεν θα είναι συνηθισμένη», δήλωσε σήμερα ο υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης, από το βήμα του 5ου Thessaloniki Metropolitan Summit του Economist, προεξοφλώντας εκπληξεις στα εγκαίνια της ΔΕΘ.

«Θα είναι μια ομιλία που περιλαμβάνει έναν κατάλογο μεταρρυθμίσεων για την ενίσχυση της οικονομίας και της χώρας μας», υποστήριξε, τονίζοντας πως «αύριο δεν θα ακούσετε μια παραδοσιακή ομιλία με απλές εξαγγελίες».

Στην ομιλία του ο υπουργός αναφέρθηκε στους Έλληνες μετά τα δύσκολα χρόνια της οικονομικής κρίσης: «Τι γίνεται με τους πολίτες; Φεύγουν ή μένουν στη χώρα; Το γεγονός ότι επιστρέφουν δείχνει θετικά μηνύματα. Οι Ευρωπαίοι ΥΠΟΙΚ αναγνωρίζουν ότι χρειαστήκαμε τρία πακέτα διάσωσης, αλλά καταφέρνουμε να τα βάλουμε όλα σε τάξη. Ο ρυθμός ανάπτυξης είναι σημαντικός, και η κοινωνία ζητά ακόμη περισσότερα».

Σχετικά με τις επενδύσεις, τόνισε ότι όταν ανέλαβε η κυβέρνηση, αυτές ανέρχονταν στο 11% του ΑΕΠ, έναντι 21% του ευρωπαϊκού μέσου όρου, ενώ σήμερα φτάνουν στο 15,3%. «Από δημοσιονομική άποψη είμαστε εντάξει. Το μοντέλο απαιτεί επενδύσεις στις υποδομές και την εξάλειψη κάποιων φραγμών, και θα τα καταφέρουμε», σημείωσε.

Ο υπουργός τόνισε ακόμη τις διεθνείς προκλήσεις και τις πληθωριστικές πιέσεις, αναφέροντας τα ζητήματα δασμών και την αβεβαιότητα που δημιουργούν, αλλά και την προσπάθεια αποκλιμάκωσης του χρέους, ώστε να μην επιβαρυνθεί η επόμενη γενιά. Σημείωσε ότι τα 10ετή ελληνικά ομόλογα βρίσκονται σε καλύτερη θέση συγκριτικά με Γαλλία και Ιταλία, στοιχείο που αποτυπώνει την πρόοδο της οικονομίας: «Υπάρχουν πολλά έργα σε εξέλιξη στη χώρα και πολλά ακόμη θα ανακοινωθούν από τον πρωθυπουργό», υποστήριξε.

Αναφερόμενος στη σημασία των μεταρρυθμίσεων, υπογράμμισε ότι «η συνταγή δεν είναι προφανής, αλλά υπάρχει σημαντικό δυναμικό αν αφαιρέσουμε φραγμούς και δώσουμε το πράσινο φως στην ανάπτυξη. Ήμασταν η πιο γραφειοκρατική χώρα, πλέον όχι». Τέλος, επισήμανε ότι οι μεταρρυθμίσεις απαιτούν «ownership» από την κυβέρνηση, δηλαδή κυριότητα και δέσμευση, και τόνισε ότι η πλειοψηφία επιθυμεί περαιτέρω αλλαγές. «Οι όροι για την πρόοδο υπάρχουν», κατέληξε.