Προς ολική ανατροπή το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου

Διαμορφώνεται μια κατάσταση πλήρους ανατροπής στην προοπτική υλοποίησης της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κύπρου – Ελλάδας.

Μια κατάσταση πλήρους ανατροπής στην προοπτική υλοποίησης της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κύπρου – Ελλάδας διαμορφώνει η παρέμβαση του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκου Χριστοδουλίδη.

Σχεδόν ταυτόχρονα με τον υπουργό ενέργειας Στ. Παπασταύρου που καλούσε την κυπριακή πλευρά να ξεκαθαρίσει τη θέση της, ο κ. Χριστοδουλίδης διαβεβαίωνε μεν ότι δεν υπάρχει διαφορά με την ελληνική κυβέρνηση αλλά ταυτόχρονα έδειχνε την ανατροπή.

«Η θέση της Λευκωσίας είναι ξεκάθαρη και ενιαία. Το έργο είναι στρατηγικής σημασίας. Η βιωσιμότητά του εξαρτάται από την υλοποίηση δεσμεύσεων που έχει αναλάβει ο φορέας υλοποίησης που είναι ο ΑΔΜΗΕ και αναμένουμε την υλοποίηση των συγκεκριμένων δεσμεύσεων», ανέφερε επαναλαμβάνοντας ουσιαστικά

Πρόσθεσε ότι ενημερώθηκε το απόγευμα ότι η Νομική Υπηρεσία ενημερώθηκε με τη σειρά της από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ότι έπειτα από διάφορες καταγγελίες που έγιναν εδώ και καιρό και που έχουν διερευνηθεί, αποφάσισε να ανοίξει υπόθεση διερεύνησης για ενδεχόμενα ποινικά αδικήματα σε σχέση με το συγκεκριμένο έργο.

Αγνωστο ποιους ακριβώς αφορά η έρευνα

Ερωτηθείς ποιους αφορά απάντησε πως «δεν αναφέρεται σε ποιους». Σε σχετική ερώτηση είπε πάντως ότι δεν υπάρχουν διαφορές με την ελληνική Κυβέρνηση.

«Υπάρχουν υποχρεώσεις που έχει αναλάβει ο ΑΔΜΗΕ και για να είναι βιώσιμο το έργο αυτές τις υποχρεώσεις πρέπει να τις υλοποιήσει», ανέφερε.

Ερωτηθείς εάν η έρευνα από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία που αφορά στο καλώδιο φέρνει καθυστερήσεις στην υλοποίηση των έργων, ο Πρόεδρος είπε ότι «φυσικά και φέρνουν καθυστερήσεις. Σημείωσε όμως ότι πάνω από όλα είναι η φήμη, η αξιοπιστία της χώρας μας, της Κυπριακής Δημοκρατίας και κανένας δεν έχει δικαίωμα να παίζει με αυτή τη φήμη και αξιοπιστία.

Νωρίτερα και σχολιάζοντας τις δηλώσεις του υπουργού Οικονομικών της Κύπρου Μάκη Κεραυνού, ο οποίος αμφισβήτησε την οικονομική βιωσιμότητα του έργου, ο Υπουργός Ενέργειας Στ. Παπασταύρου, είχε ζητήσει από τη Λευκωσία να ξεκαθαρίσει τη θέση της.

Μιλώντας στην ΕΡΤ, ο κ. Παπασταύρου ανάφερε ότι οι δηλώσεις του κ. Κεραυνού, οι οποίες αμφισβητούν τη βιωσιμότητα του έργου «στέλνουν ένα αμφίσημο μήνυμα» καθώς «δημιουργούν εύλογα ερωτηματικά, ιδιαίτερα όταν το έργο αυτό είναι στρατηγικής σημασίας για την Κύπρο καθώς θα τερματίσει την ενεργειακή της απομόνωση και καθώς μόλις στις 31 Ιουλίου «η Ρυθμιστική Αρχή της Κύπρου ενέκρινε τα 25 εκατ. έσοδα για την υλοποίηση του έργου».

Ο κ. Παπασταύρου έκανε λόγο για δηλώσεις που κινούνται σε σαφώς αντίθετη κατεύθυνση, ενώ γνωστοποίησε ότι η ελληνική πλευρά δεν είναι κοινωνός των δύο ανεξάρτητων μελετών που επικαλέστηκε ο κ. Κεραυνός.

«Είναι επιτακτική ανάγκη η κυπριακή πλευρά να ξεκαθαρίσει τη θέση της», ανέφερε ο κ. Παπασταύρου.

Όσον αφορά στην Ελλάδα η δέσμευσή μας είναι συγκεκριμένη και υλοποιείται με συνέπεια από όλους τους φορείς. Η διασύνδεση είναι πολύ σημαντική και είναι ανάγκη η κυπριακή πλευρά να ξεκαθαρίσει άμεσα της θέση της.

Ο κ. Παπασταύρου ανέφερε ακόμη, σχετικά ερωτηθείς, ότι το θέμα θα συζητηθεί στο άτυπο συμβούλιο των υπουργών Ενέργειας της ΕΕ. «Είμαστε σε μια εποχή διασυνδέσεων, και στη χώρα μας φιλοδοξούμε σε λίγα χρόνια από τώρα να έχουμε πετύχει τις διασυνδέσεις όχι μόνο της Κρήτης αλλά και των Δωδεκανήσων και του Βορείου Αιγαίου και να ολοκληρώσουμε και με τις Κυκλάδες.

Ερωτηθείς εάν οι αντιρρήσεις της Τουρκίας έχουν παίξει κάποιο ρόλο, ο κ. Παπασταύρου ανέφερε ότι οι ενστάσεις της Κύπρου επικαλούνται ζητήματα οικονομικής βιωσιμότητας με βάση κάποιες μελέτες που δεν είναι σε γνώση της ελληνικής πλευράς.

Τέλος, στην ερώτηση πώς θα πραγματοποιηθεί το έργο εάν η Κύπρος κάνει πίσω, ο κ. Παπασταύρου απάντησε: «Η ηλεκτρική διασύνδεση της Κύπρου περνά και από την Κύπρο».

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Σήμερα οι ανακοινώσεις για προσλήψεις 24.000 αναπληρωτών εκπαιδευτικών

Σήμερα οι ανακοινώσεις για προσλήψεις 24.000 αναπληρωτών εκπαιδευτικών

Οι ανακοινώσεις Μητσοτάκη στη ΔΕΘ 2025: «Κλείδωσε» το πακέτο 1,7 δισ. ευρώ

Οι ανακοινώσεις Μητσοτάκη στη ΔΕΘ 2025: «Κλείδωσε» το πακέτο 1,7 δισ. ευρώ

Αυξημένες εισφορές για χιλιάδες ελεύθερους επαγγελματίες - Ποιες συντάξεις επηρεάζονται

Αυξημένες εισφορές για χιλιάδες ελεύθερους επαγγελματίες - Ποιες συντάξεις επηρεάζονται

Το μικροσκοπικό ψαροχώρι που απέχει μόλις 1,5 ώρα από την Αθήνα

Το μικροσκοπικό ψαροχώρι που απέχει μόλις 1,5 ώρα από την Αθήνα

Έρχονται αναδρομικά 27 μηνών για 50.000 απόστρατους και νέο μισθολόγιο στρατιωτικών

Έρχονται αναδρομικά 27 μηνών για 50.000 απόστρατους και νέο μισθολόγιο στρατιωτικών

Αυτοάνοσα νοσήματα: Οι 9 επιλογές διατροφής που βοηθούν στην ύφεση

Αυτοάνοσα νοσήματα: Οι 9 επιλογές διατροφής που βοηθούν στην ύφεση

Το φρούτο του Σεπτεμβρίου για έναν καλό ύπνο - Είναι πλούσιο σε μελατονίνη

Το φρούτο του Σεπτεμβρίου για έναν καλό ύπνο - Είναι πλούσιο σε μελατονίνη

Το ΕΣΥ άλλαξε;

Το ΕΣΥ άλλαξε;

Οδηγός επανεκκίνησης: Στόχος 4 κιλά λιγότερα μετά τις διακοπές

Οδηγός επανεκκίνησης: Στόχος 4 κιλά λιγότερα μετά τις διακοπές

Λογαριασμοί ρεύματος: Γιατί οι προμηθευτές δεν θέλουν το νέο κόκκινο τιμολόγιο

Λογαριασμοί ρεύματος: Γιατί οι προμηθευτές δεν θέλουν το νέο κόκκινο τιμολόγιο

Καθηλωμένη η αγορά ηλιακών – Απολύσεις προ των πυλών λόγω των καθυστερήσεων στο «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσίφωνα»

Καθηλωμένη η αγορά ηλιακών – Απολύσεις προ των πυλών λόγω των καθυστερήσεων στο «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσίφωνα»

Υψηλοί φόροι, χαμηλές πράσινες επενδύσεις- Οι ΜμΕ χωρίς στήριξη στην πράσινη μετάβαση

Υψηλοί φόροι, χαμηλές πράσινες επενδύσεις- Οι ΜμΕ χωρίς στήριξη στην πράσινη μετάβαση

Αλλάζουν από το 2026 οι ώρες αιχμής ζήτησης ρεύματος

Αλλάζουν από το 2026 οι ώρες αιχμής ζήτησης ρεύματος

Λογαριασμοί ρεύματος: Οι κυβερνητικές πιέσεις απέδωσαν- Μειώσεις, αλλά μικρότερες από τη «βουτιά» της χονδρικής

Λογαριασμοί ρεύματος: Οι κυβερνητικές πιέσεις απέδωσαν- Μειώσεις, αλλά μικρότερες από τη «βουτιά» της χονδρικής

Ψηφιακή αναβάθμιση στην περιβαλλοντική αδειοδότηση: Από τις 15 Σεπτέμβριο το νέο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο

Ψηφιακή αναβάθμιση στην περιβαλλοντική αδειοδότηση: Από τις 15 Σεπτέμβριο το νέο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο

