Πολιτική

ΣΥΡΙΖΑ: Ο κ. Μητσοτάκης ζει σε άλλη χώρα, το έχουμε διαπιστώσει πολλές φορές

ΣΥΡΙΖΑ: Ο κ. Μητσοτάκης ζει σε άλλη χώρα, το έχουμε διαπιστώσει πολλές φορές Φωτογραφία: Eurokinissi
«Φρόντισε στην επάνοδο του στις κυριακάτικες αναρτήσεις να μας το θυμίσει».

Ο ΣΥΡΙΖΑ, σε ανακοίνωσή του, επισημαίνει: Το ότι ο κύριος Μητσοτάκης ζει σε άλλη χώρα το έχουμε διαπιστώσει πολλές φορές.

Φρόντισε στην επάνοδο του στις κυριακάτικες αναρτήσεις να μας το θυμίσει.

Στο μεσοδιάστημα ο πληθωρισμός έχει χτυπήσει κόκκινο, ένας στους δύο Έλληνες δεν πήγε διακοπές, η Ελλάδα κατέγραψε θλιβερές πρωτιές στην ΕΕ στις ακάλυπτες υγειονομικές ανάγκες και στους εργαζόμενους που δουλεύουν πάνω από 48 ώρες τη βδομάδα.

Πάλι καλά που δεν ανέβασε κι αυτός ηλιοβασίλεμα σαν τον κύριο Σκέρτσο να το «κρατήσουν σε ένα συρτάρι του μυαλού τους» όσοι δεν τα βγάζουν πέρα.

Η χώρα χρειάζεται άλλη πολιτική. Με πάταξη των καρτέλ που αισχροκερδούν, μείωση των άδικων έμμεσων φόρων και ενίσχυση των εισοδημάτων. Αυτό είναι το σχέδιο του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ για την προοδευτική αλλαγή που έχει ανάγκη η κοινωνία για να ανασάνει».

Τι ώρα έρχεται βροχή στην Αττική σήμερα - Με βοριάδες η επιστροφή των αδειούχων

Αλεξάνδρα Νικολαΐδου: «Μην χάνετε την πίστη σας» - Το συγκλονιστικό της μήνυμα για τον καρκίνο

Εάν επιτευχθεί συμφωνία στην Ουκρανία: Με ένα λόχο στα μετόπισθεν και παροχή «μη επιθετικών όπλων» η Ελλάδα

Καιρός: Με νέο κύμα ζέστης και 39αρια μας λέει «αντίο» ο Αύγουστος

Αλεξάνδρα Νικολαΐδου: Πέθανε η σύντροφος του Ντέμη Νικολαΐδη σε ηλικία 41 ετών

Γάζα: Το σημείο της γης όπου συναντήθηκε η αποτυχία ολόκληρης της ανθρωπότητας

Το υψηλότερο τζακ ποτ στην ιστορία του ΤΖΟΚΕΡ δόθηκε

Όταν μαγειρεύεις, όλα αποκτούν νόημα;

Παίζεις μπάσκετ, ποδόσφαιρο ή βόλεϊ με την παρέα σου;

Ξέρεις τι κερδίζει τον πελάτη πέρα από το τέλειο καλαμαράκι;

Κέντρα Υγείας σε ελεύθερη πτώση

Νευροεπιστήμονας: Γιατί πρέπει πάντα να κοιτάτε κάποιον στο αριστερό μάτι

Γιόγκα: Πώς ενισχύει νου και σώμα, σύμφωνα με το Χάρβαρντ

Εύκολη συνταγή για τραγανή σαλάτα με μπρόκολο και ξηρούς καρπούς

Ειδικό ταμείο για τα αιολικά ζητά η WindEurope- «Κλειδί» για ενεργειακή ασφάλεια και επαναβιομηχάνιση

Πώς οι Ευρωπαίοι καταναλωτές μπορούν να θωρακιστούν στη νέα αγορά ηλεκτρικής ενέργειας

Πανάκριβα θα πληρώνεται πια η ρευματοκλοπή - Βαρύς λογαριασμός για τους παραβάτες

Νέοι κανόνες στη χρήση ρεύματος: Τι αλλάζει στις χρεώσεις από το 2026

Ισότιμη πρόσβαση στους ευρωπαϊκούς πόρους για πράσινη μετάβαση ζητά ο εμπορικός κόσμος

Motor Oil: Κρίσιμες παρεμβάσεις στον Κώδικα ΕΣΦΑ για φθηνότερο φυσικό αέριο και ρεύμα

Σχετικά Άρθρα

Κόντρα Ζαχαριάδη - Γεωργιάδη για την εξίσωση κομμουνισμού με ναζισμό

ΣΥΡΙΖΑ για Σκέρτσο: Ο αμετακίνητος υπουργός του κ. Μητσοτάκη επιδεικνύει αλαζονική συμπεριφορά

Παπαδημούλης: Μακάρι ο Αλέξης να επιστρέψει

Μητσοτάκης: Αρχή μας είναι τα πλεονάσματα να επιστρέφονται στους πολίτες

Εύκολη συνταγή για τραγανή σαλάτα με μπρόκολο και ξηρούς καρπούς

Κέντρα Υγείας σε ελεύθερη πτώση

Γιόγκα: Πώς ενισχύει νου και σώμα, σύμφωνα με το Χάρβαρντ

Νευροεπιστήμονας: Γιατί πρέπει πάντα να κοιτάτε κάποιον στο αριστερό μάτι

ΣΠΕΦ: Ειδική παράταση προθεσμίας υποβολής για τις αιτήσεις ΟΠΣ των σταθμών αποθήκευσης

Siemens Energy: Ενισχύει τη συνεργασία με Κινέζους εταίρους στην εφοδιαστική αλυσίδα

Η Τεχεράνη και ευρωπαϊκές δυνάμεις θα συζητήσουν για το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα

Ανταρκτική: Η λευκή ήπειρος επηρεάζεται ολοένα και περισσότερο από τις επιπτώσεις του τουρισμού

