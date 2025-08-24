ΣΥΡΙΖΑ για Σκέρτσο: Ο αμετακίνητος υπουργός του κ. Μητσοτάκη επιδεικνύει αλαζονική συμπεριφορά

«Κανείς δεν αντιπολιτεύτηκε τον κ. Σκέρτσο για τα ηλιοβασιλέματα όπως ισχυρίζεται».

Ο ΣΥΡΙΖΑ, σε ανακοίνωσή του επισημαίνει, πως «κανείς δεν αντιπολιτεύτηκε τον κ. Σκέρτσο για τα ηλιοβασιλέματα όπως ισχυρίζεται. Το σχόλιο αφορούσε και αφορά την παντελή απουσία κοινωνικής ενσυναίσθησης και ευαισθησίας που επιδεικνύει λέγοντας στους πολίτες που δεν μπόρεσαν να πάνε διακοπές να τα κρατήσουν σε ένα ''συρτάρι'' του μυαλού τους μια φωτογραφία από ηλιοβασίλεμα που ανάρτησε ο ίδιος.

Είναι λογικό ο αμετακίνητος υπουργός του κ. Μητσοτάκη να επιδεικνύει αυτή την αλαζονική συμπεριφορά καθώς πάρα τα υπουργικά καθήκοντα που ασκεί εδώ και μια εξαετία δεν έχει μπει ποτέ στην δοκιμασία της εκλογικής διαδικασίας και της εκλογής. Δεν έχει επαφή με τον κόσμο και τα προβλήματά του.

Ο κ. Σκέρτσος και στην σημερινή του απασχόληση αλλά και στην προηγούμενη υπηρετούσε και υπηρετεί τα συμφέροντα πανίσχυρων μειοψηφικών ελίτ που που δεν μπορούν να αισθανθούν την δυσκολία του ανθρώπου που δεν μπορεί να πάει διακοπές, μια σύγχρονη εκδοχή του «αν ο λαός δεν έχει να φάει ψωμί, ας φάει παντεσπάνι».