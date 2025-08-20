Games
Μάντζος: Άμεση ενημέρωση πολιτικών αρχηγών για την επικείμενη συμφωνία Τουρκίας - Αιγύπτου

Μάντζος: Άμεση ενημέρωση πολιτικών αρχηγών για την επικείμενη συμφωνία Τουρκίας - Αιγύπτου Φωτογραφία: EUROKINISSI/ΑΡΧΕΙΟΥ/ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ
Ο Δημήτρης Μάντζος ζητά να μάθει αν ο Κυριάκος Μητσοτάκης έθεσε τα ζητήματα αυτά στη σημερινή συνομιλία του με τον Αιγύπτιο Πρόεδρο και τι απαντήσεις έλαβε.

Απαντήσεις στη «διαφαινόμενη σύσφιξη των διμερών σχέσεων Τουρκίας - Αιγύπτου, που απειλεί να ανατρέψει την ισορροπία δυνάμεων στην ευρύτερη περιοχή» ζητά με ανακοίνωσή του ο υπεύθυνος Κ.Τ.Ε. Εξωτερικών του ΠΑΣΟΚ, Δημήτρης Μάντζος απαιτώντας «άμεση ενημέρωση από την κυβέρνηση».

Όπως σημειώνει οι «σημερινές αναφορές του τουρκικού και αραβικού Τύπου σε επικείμενη συμφωνία των κυβερνήσεων Αιγύπτου και Τουρκίας για συνεργασία στον στρατιωτικό τομέα και συμμετοχή του Καΐρου σε τουρκικό πρόγραμμα κατασκευής μαχητικών αεροσκαφών, προκαλούν έντονο προβληματισμό και ανησυχία.

»Η διαφαινόμενη σύσφιξη των διμερών σχέσεων της Τουρκίας με την Αίγυπτο - ειδικά στο επίπεδο της αμυντικής βιομηχανίας - απειλεί να ανατρέψει την ισορροπία δυνάμεων στην ευρύτερη περιοχή, θέτει σε αμφιβολία τη συμμαχία Ελλάδας - Αιγύπτου και την εξισορροπητική της λειτουργία έναντι της τουρκικής επέκτασης στη Βόρεια Αφρική, ενώ επιτείνει τον κίνδυνο διπλωματικού αποκλεισμού της χώρας μας - σε συνάρτηση με τις εξελίξεις στη Λιβύη».

Ο Δημήτρης Μάντζος καταλήγει στην ανακοίνωσή του λέγοντας πως «η Ελληνική Κυβέρνηση οφείλει να ενημερώσει, στο ανώτατο επίπεδο, τις πολιτικές δυνάμεις της χώρας για τα πραγματικά δεδομένα αλλά και για τις ενέργειες στις οποίες πρόκειται να προβεί για να αποφευχθεί ο κίνδυνος περαιτέρω επιδείνωσης της γεωστρατηγικής θέσης της χώρας. Οφείλει, δε, να απαντήσει κατά πόσον ο Πρωθυπουργός έθεσε τα ζητήματα αυτά στη σημερινή συνομιλία του με τον Αιγύπτιο Πρόεδρο και τι απαντήσεις έλαβε».

