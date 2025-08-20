ΣΥΡΙΖΑ ενοψει ΔΕΘ: Περιοδείες, κινητοποιήσεις, ομιλίες

Ολοκληρώθηκε ευρεία σύσκεψη στον ΣΥΡΙΖΑ, ενόψει ΔΕΘ.

Σύσκεψη ενόψει της παρουσίας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ στη ΔΕΘ πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Τετάρτης 20/8 υπό τον πρόεδρο, Σωκράτη Φάμελλο.

Σύμφνωνα με ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ: «Η δυναμική παρουσία του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ στη ΔΕΘ θα ξεκινήσει από το αμέσως επόμενο διάστημα με συναντήσεις με κοινωνικούς, παραγωγικούς, αυτοδιοικητικούς και συνδικαλιστικούς φορείς.

Προγραμματίζονται επίσης περιοδείες σε νομούς της Βόρειας Ελλάδας, αποδεικνύοντας στην πράξη τη δέσμευση πώς ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ θα αφουγκράζεται, θα ακούει και θα συνομιλεί με τις τοπικές κοινωνίες σε όλη τη χώρα.

Και βεβαίως, θα βρίσκεται δίπλα στις λαϊκές κινητοποιήσεις διαμαρτυρίας απέναντι στην κυβέρνηση της ΝΔ στις 6/9.

Στη συνάντηση συμμετείχαν στελέχη και βουλευτές, οι οποίοι επεξεργάζονται τις βασικές προγραμματικές θέσεις και τις προτάσεις του κόμματος, που θα ανακοινώσει ο Σωκράτης Φάμελλος στην κεντρική ομιλία του στο Βελλίδειο, στις 10 Σεπτεμβρίου».