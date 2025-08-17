Μαρκογιαννάκη: Ακόμη ένα περιστατικό απαράδεκτου αποκλεισμού Ποντίων που προσβάλλει τη δημοκρατική συνείδηση

Όσα αναφέρει σε ανάρτησή της.

Σε ένα περιστατικό που προσβάλλει τον ποντιακό ελληνισμό αναφέρθηκε σε ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης η αναπληρώτρια εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Όλγα Μαρκογιαννάκη.

«Χτες απαγορεύτηκε στον Χαράλαμπο (Μπάμπη) Καπουρτίδη, πρώην πρόεδρο της Ευξείνου Λέσχης Βέροιας και μέλος της Παμποντιακής Ομοσπονδίας Ελλάδας, η είσοδος στην Τουρκία. Οι τουρκικές αρχές τον χαρακτήρισαν «ανεπιθύμητο» για λόγους «δημόσιας ασφάλειας».

Πρόκειται για ακόμη ένα περιστατικό απαράδεκτου αποκλεισμού Ποντίων, που προσβάλλει τον ποντιακό ελληνισμό αλλά και τη δημοκρατική συνείδηση.

Η Πολιτεία οφείλει να είναι στο πλευρό των πολιτών της και να απαιτεί σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα αλλά και την ιστορική μνήμη», αναφέρει η ίδια.

Δείτε την ανάρτηση:

{https://www.facebook.com/markogiannakiolga/posts/pfbid02vodyRVBnzPreG7jveaBm8XDxkYXK7pBQUqrZJ8Xn9SzM1yj1xcSvwM2Tum2mPRjql}