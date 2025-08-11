ΣΥΡΙΖΑ: Θα λογοδοτήσει ο ΔΕΔΔΗΕ για την ευθύνη του στην έναρξη των πυρκαγιών στην Αν.Αττική

Με ερώτησή τους 16 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ αναζητούν στοιχεία για τις ακριβείς αιτίες των πυρκαγιών στην Ανατολική Αττική το 2025 σε Λαύριο, Ραφήνα, Ασπροχώρι Ωρωπού, Αγία Μαρίνα Κορωπίου, Θυμάρι Σαρωνικού, Δροσοπηγής Αφιδνών και Μανούτσο Κερατέας.

Δεκάξι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ με πρωτοβουλία του βουλευτή Ανατολικής Αττικής Γιώργου Καραμέρου κατέθεσαν Ερώτηση και Αίτηση Κατάθεσης Εγγράφων προς τα αρμόδια υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ζητώντας απαντήσεις για τις ευθύνες του ΔΕΔΔΗΕ στην έναρξη και την εξάπλωση πυρκαγιών στην Ανατολική Αττική.

Αιτία της κατάθεσης της ερώτησης είναι δημοσιογραφικές πηγές και μαρτυρίες κατοίκων, που αναφέρουν ότι η συγκεκριμένη πυρκαγιά φέρεται να προκλήθηκε από βραχυκύκλωμα σε κομμένο καλώδιο ευθύνης του ΔΕΔΔΗΕ.

«Με αφορμή τη φετινή πυρκαγιά που ξεκίνησε από το Μανούτσο της Κερατέας, κόστισε τη ζωή σε έναν συμπολίτη και επεκτάθηκε σε μεγάλη έκταση της Νοτιοανατολικής Αττικής, πλήττοντας ιδιαίτερα τους Δήμους Λαυρεωτικής και Σαρωνικού, ο κ. Καραμέρος και 16 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ ζητούν συγκεκριμένες απαντήσεις για την εμπλοκή του δικτύου ηλεκτροδότησης σε φαινόμενα πυρκαγιάς» αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ.

«Συγκεκριμένα αναζητώνται στοιχεία για τις ακριβείς αιτίες των πυρκαγιών στην Ανατολική Αττική το 2025 σε Λαύριο, Ραφήνα, Ασπροχώρι Ωρωπού, Αγία Μαρίνα Κορωπίου, Θυμάρι Σαρωνικού, Δροσοπηγής Αφιδνών και Μανούτσο Κερατέας. Επίσης, οι βουλευτές αιτούνται απαντήσεις για τη διαδικασία ενημέρωσης του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας για τα έργα πρόληψης του ΔΕΔΔΗΕ, για την πρόοδο των έργων υπογειοποίησης και αντικατάστασης αγωγών ηλεκτρικής ενέργειας, για την εκτέλεση και τον ορίζοντα ολοκλήρωσης των συμβάσεων αποψίλωσης και τις ενδεχόμενες κυρώσεις στον ΔΕΔΔΗΕ εφόσον υπάρξει τεκμηριωμένη ευθύνη του.

»Με την Αίτηση Κατάθεσης Εγγράφων, οι βουλευτές ζητούν να κατατεθούν στη Βουλή τα πρακτικά παραλαβής και τα παραδοτέα των 37 σχετικών συμβάσεων αποψιλώσεων του ΔΕΔΔΗΕ, καθώς και οι εκθέσεις της Πυροσβεστικής για τις πυρκαγιές στην Περιφερειακή Ενότητα Ανατολικής Αττικής τα έτη 2024 και 2025.

Αναλυτικά η ερώτηση των βουλευτών

Η Ανατολική Αττική για μια ακόμη χρονιά έρχεται αντιμέτωπη με μια καταστροφή τεραστίων διαστάσεων εξαιτίας της πυρκαγιάς που ξεκίνησε από το Μανούτσο της Κερατέας, κόστισε τη ζωή σε έναν συμπολίτη μας και επεκτάθηκε σε μεγάλη έκταση της Νοτιοανατολικής Αττικής πλήττοντας εκτεταμένα τους Δήμους Λαυρεωτικής και Σαρωνικού προσεγγίζοντας τις νότιες ακτές της Αττικής και τις συνοικίες Θυμάρι και Χάρακα.

Δημοσιογραφικές πηγές και μαρτυρίες των κατοίκων της περιοχής ανέφεραν ότι η φωτιά, που έπληξε την περιοχή και προκάλεσε τον θάνατο του 76χρονου στο Τογάνι Κερατέας, ξεκίνησε από βραχυκύκλωμα σε κομμένο καλώδιο ευθύνης του Διαχειριστή Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ). Συγκεκριμένα, ανταποκρίσεις κατέγραψαν τη διερεύνηση της συγκεκριμένης περίπτωσης από τη Διεύθυνση Αντιμετώπιση Εγκλημάτων Εμπρησμού, η οποία συνέλεξε μαρτυρίες κατοίκων που περιγράφουν αυτό το συμβάν ως την γενεσιουργό αιτία της πυρκαγιάς.

Υπενθυμίζεται ότι με βάση δημοσίευμα της Καθημερινής στις 17 Δεκεμβρίου 2024, το οποίο επικαλείται έκθεση της Πυροσβεστικής η πυρκαγιά που ξεκίνησε από τον Βαρνάβα της Ανατολικής Αττικής τον Αύγουστο του 2024 και έπληξε περιοχές του Βόρειου Τομέα της Αθήνας φτάνοντας ως τα βόρεια όρια του Χαλανδρίου, ξεκίνησε, επίσης, από έναν ξύλινο στύλο ηλεκτροδότησης στην οδό Αμάλθειας.

Ο ΔΕΔΔΗΕ είναι υποχρεωμένος να πραγματοποιεί αποψιλώσεις ακόμη και σε δασικές περιοχές από τις οποίες διέρχεται το δίκτυο, να προχωρά σε επιπλέον έργα πρόληψης και συντήρησης του Δικτύου, όπως η υπογειοποίηση του δικτύου, η αλλαγή όδευσης του κοντά στο οδικό δίκτυο, αλλά και η αντικατάσταση γυμνών αγωγών Χαμηλής Τάσης που αποτελούν βραδυφλεγή βόμβα στην έναρξη και την εξάπλωση πυρκαγιάς με συνεστραμμένα καλώδια, που αποτελούν ασφαλέστερο υλικό διανομής ηλεκτρικής ενέργειας.

Υπενθυμίζεται πως με αφορμή την ερώτηση 5096/05-05-2025 που καταθέσαμε 13 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία στα συναρμόδια υπουργεία Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας & Περιβάλλοντος και Ενέργειας δεν προκύπτει σαφής ενημέρωση του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας (Απάντηση με Αρ. Πρωτ.: 164/14-05-2025) για τις ενέργειες του Διαχειριστή, ενώ και ο τελευταίος με το υπ. αριθμ. ΓρΔ/167049/15-05-2025 έγγραφό του δεν αναφέρθηκε σε συγκεκριμένες κατά τόπους και αντικείμενο ενέργειες που αφορούσαν την αποψίλωση της βλάστησης από την οποία διέρχεται το δίκτυό ή τον εκσυγχρονισμό του αλλά περιορίζεται σε μία αφηρημένη αναφορά περί «37 εργολαβιών».

Επειδή οι αναφορές για τη συμβολή του δικτύου του ΔΕΔΔΗΕ στην έναρξη και την εξάπλωση πυρκαγιών είναι συχνές και φέρεται να αποτελούν αιτία μεγάλων περιβαλλοντικών καταστροφών στην Ανατολική Αττική,

Επειδή η ανταπόκριση των συναρμόδιων υπουργείων σε μέσα κοινοβουλευτικού ελέγχου έδειξε την έλλειψη συνεργασίας του αρμόδιου για τη συντήρηση του δικτύου φορέα και του υπουργείου που εποπτεύει το Πυροσβεστικό Σώμα Ελλάδας,

Επειδή ο ΔΕΔΔΗΕ οφείλει να συμβάλλει προληπτικά στην ελαχιστοποίηση του κινδύνου πυρκαγιάς και τυχόν παραλείψεις υπέχουν ευθύνη του για την έναρξη και την εξάπλωση πυρκαγιάς,

Επειδή είναι υποχρέωση του κράτους να προστατεύει την ανθρώπινη ζωή, τις περιουσίες και το φυσικό περιβάλλον από τον κίνδυνο πυρκαγιάς,

Ερωτώνται οι αρμόδιοι Υπουργοί:

1. Ποια ήταν η αιτία για την έναρξη πυρκαγιών στην Ανατολική Αττική και συγκεκριμένα σε Λαύριο, Ραφήνα, Ασπροχώρι Ωρωπού, Αγία Μαρίνα Κορωπίου, Θυμάρι Σαρωνικού, Δροσοπηγής Αφιδνών και Μανούτσο Κερατέας το 2025

2. Με βάση ποια διαδικασία ενημερώνει ο ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας για τις εργασίες αποψίλωσης, τις εργασίες εκσυγχρονισμού του δικτύου και τα σημεία που υπάρχει αυξημένο κίνδυνος πρόκλησης πυρκαγιάς;

3. Πώς εκτελούνται ως τώρα οι συμβάσεις αποψίλωσης που έχουν συναφθεί από τον ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.; Ποιος είναι ο ορίζοντας ολοκλήρωσής τους και ποιο ποσοστό του αντικειμένου έχει εξοφληθεί ανά σύμβαση;

4. Πώς κατανέμεται κατά τόπους στην περιοχή της Ανατολικής Αττικής το έργο της υπογειοποίησης του δικτύου, της αντικατάστασης γυμνών αγωγών με συνεστραμμένα καλώδια και της αλλαγής όδευσης του δικτύου πλησίον των οδικών αξόνων; Ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα και η πρόοδος υλοποίησης του;

5. Ποιες πρόκειται να είναι οι κυρώσεις στον ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. εφόσον θεωρηθεί το δίκτυο ηλεκτροδότησης υπεύθυνο για τις πυρκαγιές;

ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

Παρακαλούνται οι κ. Υπουργοί να καταθέσουν στη Βουλή τα ακόλουθα έγγραφα:

1. Τα πρακτικά παραλαβής και τα απαραίτητα παραδοτέα έγγραφα των 37 συμβάσεων που υπέγραψε ο ΔΕΔΔΗΕ μετά τη διαγωνιστική διαδικασία ΔΔ-214.

2. Τις εκθέσεις του Πυροσβεστικού Σώματος Ελλάδας για τις πυρκαγιές που έλαβαν χώρα στην Περιφερειακή Ενότητα Ανατολικής Αττικής κατά τα έτη 2024 και 2025.

Οι ερωτώντες/-ώσες βουλευτές/-ριες

Καραμέρος Γεώργιος

Ψυχογιός Γεώργιος

Ζαμπάρας Μιλτιάδης (Μίλτος)

Βέττα Καλλιόπη

Γιαννούλης Χρήστος

Δούρου Ειρήνη (Ρένα)

Κασιμάτη Ειρήνη (Νίνα)

Κεδίκογλου Συμεών

Νοτοπούλου Αικατερίνη

Ξανθόπουλος Θεόφιλος

Μαμουλάκης Χαράλαμπος (Χάρης)

Μπάρκας Κωνσταντίνος

Παναγιωτόπουλος Ανδρέας

Παπαηλιού Γεώργιος

Πολάκης Παύλος

Τσαπανίδου Παρθένα (Πόπη).