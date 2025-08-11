Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Πολιτική

Δένδιας: 29 χρόνια από τη δολοφονία του Τάσου Ισαάκ από τα όργανα της τουρκικής κατοχής στην Κύπρο

Δένδιας: 29 χρόνια από τη δολοφονία του Τάσου Ισαάκ από τα όργανα της τουρκικής κατοχής στην Κύπρο Φωτογραφία: ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI
«Οι φυσικοί και ηθικοί αυτουργοί των δολοφονιών ουδέποτε λογοδότησαν, παρά τις αποφάσεις και τις καταδίκες του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων», αναφέρει ο υπουργός Άμυνας.

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, σε ανάρτηση στο κοινωνικό δίκτυο «Χ», αναφέρει ότι σήμερα συμπληρώνονται «29 χρόνια από τη δολοφονία του Τάσου Ισαάκ από τα όργανα της τουρκικής κατοχής στην Κύπρο, την οποία ακολούθησε τρεις ημέρες αργότερα η δολοφονία του Σολωμού Σολωμού».

«Οι φυσικοί και ηθικοί αυτουργοί των δολοφονιών ουδέποτε λογοδότησαν, παρά τις αποφάσεις και τις καταδίκες του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων», υπογραμμίζει ο κ. Δένδιας.

{https://x.com/NikosDendias/status/1954799971430957537}

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Τζόκερ: Στα Καλύβια ο τυχερός που με μόλις 6 ευρώ κέρδισε 100.000 ευρώ

Τζόκερ: Στα Καλύβια ο τυχερός που με μόλις 6 ευρώ κέρδισε 100.000 ευρώ

Σκλαβενίτης: Κατοχύρωση του σήματος «Σπιτική Κουζίνα by Sklavenitis» και σχέδια επέκτασης

Σκλαβενίτης: Κατοχύρωση του σήματος «Σπιτική Κουζίνα by Sklavenitis» και σχέδια επέκτασης

Έρχονται νέες αυξήσεις στα ενοίκια με τις αλλαγές στη φορολογική κλίμακα

Έρχονται νέες αυξήσεις στα ενοίκια με τις αλλαγές στη φορολογική κλίμακα

Πότε ξεκινάει η κυνηγετική περίοδος 2025 - 2026

Πότε ξεκινάει η κυνηγετική περίοδος 2025 - 2026

Γιατί ο Μητσοτάκης αρχίζει να παίρνει (;) αποστάσεις από το Ισραήλ

Γιατί ο Μητσοτάκης αρχίζει να παίρνει (;) αποστάσεις από το Ισραήλ

Τα μεγάλα πολιτικά ερωτήματα του φθινοπώρου

Τα μεγάλα πολιτικά ερωτήματα του φθινοπώρου

Πρόλαβε το επίδομα των 750€ – Αν έχεις λάβει ΚΑΥΑΣ, δες τι πρέπει να κάνεις άμεσα

Πρόλαβε το επίδομα των 750€ – Αν έχεις λάβει ΚΑΥΑΣ, δες τι πρέπει να κάνεις άμεσα

Η ζωή στη Βόρεια Εύβοια ξαναρχίζει από την κυψέλη

Η ζωή στη Βόρεια Εύβοια ξαναρχίζει από την κυψέλη

Από το check-in μέχρι την αξιολόγηση: Τα μεγαλύτερα λάθη που κάνουν όσοι ασχολούνται με τη βραχυχρόνια μίσθωση

Από το check-in μέχρι την αξιολόγηση: Τα μεγαλύτερα λάθη που κάνουν όσοι ασχολούνται με τη βραχυχρόνια μίσθωση

Το απόλυτο gadget του φετινού καλοκαιριού έχει χρώμα ροζ

Το απόλυτο gadget του φετινού καλοκαιριού έχει χρώμα ροζ

Μην πετάτε τα κουκούτσια από το καρπούζι - Φάτε τα ψητά

Μην πετάτε τα κουκούτσια από το καρπούζι - Φάτε τα ψητά

Πόσα υγιή χρόνια ζουν οι Ευρωπαίοι - Η θέση της Ελλάδας

Πόσα υγιή χρόνια ζουν οι Ευρωπαίοι - Η θέση της Ελλάδας

Pilates για αρχάριους: Αποτελεσματικό πρόγραμμα άσκησης χωρίς εξοπλισμό

Pilates για αρχάριους: Αποτελεσματικό πρόγραμμα άσκησης χωρίς εξοπλισμό

Κάρυ με πράσινα λαχανικά - Η συνταγή

Κάρυ με πράσινα λαχανικά - Η συνταγή

Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο 2025: Ποιοι κινδυνεύουν να μείνουν εκτός

Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο 2025: Ποιοι κινδυνεύουν να μείνουν εκτός

Έρχεται το τέλος για τα πράσινα τιμολόγια ρεύματος

Έρχεται το τέλος για τα πράσινα τιμολόγια ρεύματος

HELLENIQ ENERGY: Αποτελέσματα Β’ Τριμήνου / Α’ Εξαμήνου 2025

HELLENIQ ENERGY: Αποτελέσματα Β’ Τριμήνου / Α’ Εξαμήνου 2025

Ο Τραμπ καταργεί επιδοτήσεις για φωτοβολταϊκά - Τέλος το φθηνό ρεύμα σε υποβαθμισμένες περιοχές

Ο Τραμπ καταργεί επιδοτήσεις για φωτοβολταϊκά - Τέλος το φθηνό ρεύμα σε υποβαθμισμένες περιοχές

ΔΕΗ: Στα 4,646 δισ. ευρώ ο κύκλος εργασιών – Στα 200 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη

ΔΕΗ: Στα 4,646 δισ. ευρώ ο κύκλος εργασιών – Στα 200 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη

ΥΠΕΝ: 206 οι δικαιούχοι του προγράμματος του «Εξοικονομώ - Ανακαινίζω για Νέους»

ΥΠΕΝ: 206 οι δικαιούχοι του προγράμματος του «Εξοικονομώ - Ανακαινίζω για Νέους»

Σχετικά Άρθρα

Γάζα: Η στιγμή της ρίψης 8,5 τόνων βασικών ειδών διατροφής από την Ελλάδα - Συγχαρητήρια Δένδια

Γάζα: Η στιγμή της ρίψης 8,5 τόνων βασικών ειδών διατροφής από την Ελλάδα - Συγχαρητήρια Δένδια

Ελλάδα
Πώς ο Δένδιας αποδόμησε με το γάντι την πολιτική των στεγαστικών επιδομάτων

Πώς ο Δένδιας αποδόμησε με το γάντι την πολιτική των στεγαστικών επιδομάτων

Ο Πληροφοριοδότης
Μάχη της διαδοχής στη ΝΔ: Από το παρασκήνιο στο προσκήνιο

Μάχη της διαδοχής στη ΝΔ: Από το παρασκήνιο στο προσκήνιο

Παιχνίδια Εξουσίας
Επίσκεψη Δένδια στην 335Μ - Το ευχαριστώ στου Ιπτάμενους και Μηχανικούς

Επίσκεψη Δένδια στην 335Μ - Το ευχαριστώ στου Ιπτάμενους και Μηχανικούς

Ελλάδα

NETWORK

Επανέναρξη υπηρεσιών εκφόρτωσης και αεριοποίησης στον τερματικό σταθμό LNG Αλεξανδρούπολης

Επανέναρξη υπηρεσιών εκφόρτωσης και αεριοποίησης στον τερματικό σταθμό LNG Αλεξανδρούπολης

ienergeia.gr
Πόσα υγιή χρόνια ζουν οι Ευρωπαίοι - Η θέση της Ελλάδας

Πόσα υγιή χρόνια ζουν οι Ευρωπαίοι - Η θέση της Ελλάδας

healthstat.gr
Μην πετάτε τα κουκούτσια από το καρπούζι - Φάτε τα ψητά

Μην πετάτε τα κουκούτσια από το καρπούζι - Φάτε τα ψητά

healthstat.gr
ΚΚΕ: Δίπλα στην έλλειψη ολοκληρωμένου σχεδιασμού αντιπυρικής προστασίας υπάρχει ο «εμπρηστής» που λέγεται κακοσυντηρημένο δίκτυο του ΔΕΔΔΗΕ

ΚΚΕ: Δίπλα στην έλλειψη ολοκληρωμένου σχεδιασμού αντιπυρικής προστασίας υπάρχει ο «εμπρηστής» που λέγεται κακοσυντηρημένο δίκτυο του ΔΕΔΔΗΕ

ienergeia.gr
Κάρυ με πράσινα λαχανικά - Η συνταγή

Κάρυ με πράσινα λαχανικά - Η συνταγή

healthstat.gr
Ερώτηση ΣΥΡΙΖΑ για αποψίλωση των ξερόχορτων κάτω από δίκτυο ηλεκτροδότησης

Ερώτηση ΣΥΡΙΖΑ για αποψίλωση των ξερόχορτων κάτω από δίκτυο ηλεκτροδότησης

ienergeia.gr
Συμμετοχή ΥΠΕΞ, Γιώργου Γεραπετρίτη, σε έκτακτο Συμβούλιο των Υπουργών Εξωτερικών των κρατών μελών της ΕΕ

Συμμετοχή ΥΠΕΞ, Γιώργου Γεραπετρίτη, σε έκτακτο Συμβούλιο των Υπουργών Εξωτερικών των κρατών μελών της ΕΕ

ienergeia.gr
Pilates για αρχάριους: Αποτελεσματικό πρόγραμμα άσκησης χωρίς εξοπλισμό

Pilates για αρχάριους: Αποτελεσματικό πρόγραμμα άσκησης χωρίς εξοπλισμό

healthstat.gr