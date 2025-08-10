Games
Σύσκεψη Κατσαφάδου με τους Δημάρχους Λαυρεωτικής και Σαρωνικού με φόντο τις καταστροφικές πυρκαγιές

Στο Δημαρχείο Λαυρεωτικής, με τον Δήμαρχο Λαυρεωτικής, κ. Δημήτρη Λουκά, τον Δήμαρχο Σαρωνικού, κ. Δημήτρη Παπαχρήστου.

Μετά την πλήρη κατάσβεση των πυρκαγιών που ξέσπασαν την Παρασκευή και το Σάββατο στην Ανατολική Αττική, ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, κ. Κώστας Κατσαφάδος, θα πραγματοποιήσει σύσκεψη τη Δευτέρα 11 Αυγούστου, στις 09:00 π.μ., στο Δημαρχείο Λαυρεωτικής, με τον Δήμαρχο Λαυρεωτικής, κ. Δημήτρη Λουκά, τον Δήμαρχο Σαρωνικού, κ. Δημήτρη Παπαχρήστου και με εκπροσώπους τοπικών φορέων.

Αντικείμενο της σύσκεψης θα είναι:

η αποτίμηση της ζημιάς και οι επιπτώσεις από τις πρόσφατες πυρκαγιές,

ο συντονισμός των ενεργειών αποκατάστασης,

η διαδικασία αποζημίωσης των πληγέντων.

Ήδη από το πρωί της Κυριακής έχουν ξεκινήσει αυτοψίες με τη ψηφιακή εφαρμογή «Digispect» στις πληγείσες περιοχές, από μικτά κλιμάκια της Γενικής Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών (ΓΔΑΕΦΚ), με στόχο την επιτάχυνση της διαδικασίας καταγραφής των ζημιών και τη δρομολόγηση των σχετικών μέτρων στήριξης.

