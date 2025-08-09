Games
Πέθανε η Σταυρούλα Γείτονα – Τα συλλυπητήρια του ΠΑΣΟΚ

Πέθανε η Σταυρούλα Γείτονα – Τα συλλυπητήρια του ΠΑΣΟΚ
Διετέλεσε μέλος του ΠΑΣΟΚ από την ίδρυσή του.

Με θλίψη αποχαιρετά το ΠΑΣΟΚ τη Σταυρούλα Γείτονα-Δεληγιάννη, που έφυγε σήμερα από τη ζωή.

«Υπήρξε μέλος του ΠΑΣΟΚ από την ίδρυσή του, πρόεδρος της ΕΓΕ στο παράρτημα της Αθήνας και επί μία εικοσαετία δημοτική σύμβουλος του Δήμου Αθηναίων. Φίλοι και πολιτικοί συνοδοιπόροι εξάρουν το ήθος, τον δυναμισμό και την ευγένεια της» αναφέρεται στη συλλυπητήρια δήλωση του κόμματος, το οποίο εκφράζει τα ειλικρινή συλλυπητήριά του στους οικείους της.

Τα συλλυπητήρια του Χάρη Δούκα

Σε δήλωσή του ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, αναφέρει:

«Απεβίωσε η πρώην δημοτική σύμβουλος και κοινωνική λειτουργός, Σταυρούλα Γείτονα-Δεληγιάννη. Εκφράζω τη βαθιά μου θλίψη για την απώλειά της. Υπηρέτησε με αφοσίωση τον Δήμο Αθηναίων και προσέφερε σημαντικό έργο στην κοινωνία. Ειλικρινή συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους της».

{https://x.com/h_doukas/status/1954193337507869024}

