Αβραμόπουλος για τον θάνατο της κόρης Σαμαρά: «Ανείπωτος πόνος»

Αβραμόπουλος για τον θάνατο της κόρης Σαμαρά: «Ανείπωτος πόνος»
Ο Δημήτρης Αβραμόπουλος έσπευσε να εκφράσει τα συλλυπητήριά του για τον θάνατο της νεαρής κοπέλας, που βύθισε στη θλίψη την οικογένεια του πρώην πρωθυπουργού.

Συγκλονισμένος είναι ο πολιτικός κόσμος -και όχι μόνο- από την είδηση του ξαφνικού θανάτου της κόρης του Αντώνη Σαμαρά, Λένας, η οποία έφυγε αναπάντεχα από τη ζωή σε ηλικία 34 ετών.

Ο Δημήτρης Αβραμόπουλος έσπευσε να εκφράσει τα συλλυπητήριά του για τον θάνατο της νεαρής κοπέλας, που βύθισε στη θλίψη την οικογένεια του πρώην πρωθυπουργού.

Η ανάρτηση του Δημήτρη Αβραμόπουλου:

«Ανείπωτος ο πόνος και αδιανόητη η απώλεια.

Ο ξαφνικός θάνατος της αγαπημένης κόρης του Αντώνη και της Γεωργίας μας συγκλονίζει όλους.

Κανένας γονιός δεν πρέπει να βιώνει έναν τέτοιο αποχωρισμό.

Ο Θεός να τους δίνει δύναμη να σταθούν όρθιοι μέσα στη θλίψη.

Η σκέψη μου είναι κοντά τους, με βαθιά συμπόνια και σεβασμό».

{https://x.com/Avramopoulos/status/1953558875702964332}

