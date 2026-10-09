Δεν συναντήθηκε με τον Ρούμπιο, δεν κάθισε στο τραπέζι του.

Με δεδομένο ότι η ενεργειακή συνεργασία βρέθηκε στην κορυφή της ατζέντας των συνομιλιών που είχε ο Αμερικανός ΥΠΕΞ Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα προκάλεσε εντύπωση ότι δεν είχε κατ ιδίαν συνάντηση μαζί του. Όχι μόνο αυτό, αλλά στο δείπνο που έγινε σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας καθόταν σε διαφορετικό τραπέζι και όχι στο τραπέζι του επικεφαλής του Στέιτ Ντιπάρτμεντ όπως ο ΥΠΕΞ Γ. Γεραπετρίτης και ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κ. Χατζηδάκης.

Η απουσία του Στ. Παπασταύρου από τα τηλεοπτικά πλάνα της επίσκεψης Ρούμπιο δείχνει ότι ο ΥΠΕΝ είναι στα κάτω του (για λόγους που προφανώς συνδέονται με τις ισορροπίες στο μεγάλο ενεργειακό παιχνίδι) και ότι οι φήμες για συμπερίληψή του στο ψηφοδέλτιο Επικρατείας είναι μάλλον ανυπόστατες.

Α.