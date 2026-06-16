Ο προβληματισμός του Μαξίμου και οι σκέψεις για νέα στρατηγική.

Είδαμε στην τηλεόραση του Alpha την πρώτη δημοσκόπηση από το νέο κύμα που έρχεται, αυτή της ALCO.

Το πιο αξιοπρόσεκτο στοιχείο είναι ασφαλώς η ανάδειξη της ΕΛ.Α.Σ. του Αλέξη Τσίπρα στη δεύτερη θέση, αφήνοντας καθαρά πλέον πίσω το ΠΑΣΟΚ, και η μονοψήφια διαφορά της από τη Νέα Δημοκρατία.

Το πιο ενδιαφέρον εύρημα του νέου κύματος των -περισσότερων- νέων δημοσκοπήσεων είναι όμως η διαπίστωση πως ο Αλέξης Τσίπρας έχει σημαντικές εφεδρείες. Τόσο από τον ΣΥΡΙΖΑ και την αριστερά, όσο και από τους αναποφάσιστους αλλά και τους ...κεντρώους.

«Υπό προϋποθέσεις, στις δεύτερες εκλογές μπορεί να συμβούν πλέον πολλά», αναφέρει στη στήλη με νόημα γνωστός δημοσκόπος...

Β.Σκ.