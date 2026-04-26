Ποιο ήταν το δίλημμα του Νίκου Ανδρουλάκη πριν αποφασίσει για το πρόσωπο που θα είναι γραμματέας στο ΠΑΣΟΚ μετά την άρνηση του Κώστα Τσουκαλά;
Δημήτρης Μάντζος ή Γιάννησς Βαρδακαστάνης, παρότι από το μυαλό του περνούσε και η Μιλένα Αποστολάκη.
Οι πέντε βουλευτές, όπως πληροφορείται η στήλη, που προτείνονται για το Πολιτικό Συμβούλιο είναι οι Παύλος Χρηστίδης, Μιλένα Αποστολάκη, Παύλος Γερουλάνος, Μιχάλης Κατρίνης και Μανώλης Χριστοδουλάκης.
Ο Δημήτρης Μάντζος δεν είναι σε αυτούς.
Άρα, μήπως...
Β.Σκ.