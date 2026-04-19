Ποιοι αποδίδουν τις δύο παρατάξεις στην επιμονή Φωτόπουλου να ηγηθεί - Αδίκως εμπλέκουν τον Ν. Παππά.

Τελικά ο ΣΥΡΙΖΑ στη ΓΣΕΕ διασπάστηκε.

Κάποιοι το αποδίδουν ότι η παράταξη Βασιλόπουλου το έπραξε γιατί «τα βρήκε με τον Παναγόπουλο».

Το πρόβλημα δεν είναι προφανώς αυτό γιατί μέχρι πρόσφατα Παναγόπουλος ως πρόεδρος και Φωτόπουλος ως γενικός γραμματέας «συνδιοικούσαν» την ΓΣΕΕ.

Όπως πληροφορούμαστε η παράταξη Βασιλόπουλου ζητούσε να υπάρξει ανανέωση και να μην είναι ο Φωτόπουλος που έχει πάρει σύνταξη επικεφαλής.

Η ηγεσία στήριξε τον Φωτόπουλο με αποτέλεσμα να υπάρξει η διάσπαση. Συν το γεγονός των πολλών φιλοδοξιών στελεχών να είναι μέλη της Διοίκησης της ΓΣΕΕ.

Όσον αφορά στον Νίκο Παππά δεν είχε καμία σχέση. Ποτέ δεν υπήρξε υπεύθυνος συνδικαλιστικού ωστόσο από τη θέση ευθύνης του τασσόταν πάντα υπέρ της ενότητας της παράταξης.

Β. Σκ.