Με ξεχωριστά ψηφοδέλτια Φωτόπουλος και Βασιλόπουλος, παρότι στο Συνέδριο του ΕΚΑ κατέβηκαν μαζί.

Στο Συνέδριο της ΓΣΕΕ οι παρατάξεις που αναφέρονται στον χώρο του ΣΥΡΙΖΑ, ΕΜΕΙΣ/ΑΡΚΙ (Φωτόπουλος) και ΕΑΚ(Βασιλόπουλος) τελικά κατέβηκαν με χωριστά ψηφοδέλτια ενώ όλοι περίμεναν ότι θα κατέβουν ενωμένες μετά τη συνεργασία τους στο Εργατικό Κέντρο Αθήνας.

Η «επίσημη» αιτία είναι ότι δεν τα βρήκαν στην κατανομή των εδρών. Οι κακές γλώσσες ωστόσο λένε ότι πίσω από αυτή την εξέλιξη βρίσκεται «δάχτυλος Παναγόπουλου». Συγκεκριμένα ότι οι Βασιλόπουλος και Γκιουλάκης, στελέχη που στην εσωκομματική σκακιέρα του ΣΥΡΙΖΑ βρίσκονται κοντά στον Νίκο Παππά, τα βρήκαν με τον Παναγόπουλο.

Πολλοί βγάζουν αυτό το συμπέρασμα από το γεγονός ότι στην τελευταία συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ ο Γκιουλάκης διαφώνησε με την απόφαση της ηγεσίας του κόμματος να ζητήσει παραίτηση Παναγόπουλου μετά το σκάνδαλο με τα προγράμματα κατάρτισης. Μάλιστα έκτοτε στους διαδρόμους της ΓΣΕΕ συζητιέται το γεγονός ότι ο Παναγόπουλος μόνο καλά λόγια λέει για τη στάση Γκιουλάκη. Η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ μαθαίνουμε βράζει με αυτή τη στάση και περιμένει τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας για να κινηθεί αναλόγως από Δευτέρα.

Το ερώτημα σε ηγετικούς κύκλους της Κουμουνδούρου είναι αν ο Νίκος Παππάς γνωρίζει τι συνέβη κι αν παρενέβη στους δικούς του ανθρώπους για να αποσοβήσει αυτή την αρνητική για τον ΣΥΡΙΖΑ εξέλιξη.

Ε.Σ.