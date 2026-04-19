Σε φάση τελικών αποφάσεων εισέρχεται η κυβέρνηση για ένα νέο πακέτο μέτρων στήριξης, το οποίο μπορεί να φτάσει έως και τα 400 εκατ. ευρώ, αξιοποιώντας το υπερπλεόνασμα του 2025. Οι ανακοινώσεις τοποθετούνται χρονικά μέσα στο επόμενο δεκαήμερο, υπό την προϋπόθεση ότι θα έχει αποσαφηνιστεί πλήρως το δημοσιονομικό περιθώριο.

Καθοριστική θεωρείται η ερχόμενη εβδομάδα, καθώς η Eurostat αναμένεται να δημοσιοποιήσει τα τελικά στοιχεία για το πρωτογενές πλεόνασμα. Οι έως τώρα εκτιμήσεις συγκλίνουν σε επίπεδα μεταξύ 4,8% και 4,9% του ΑΕΠ, γεγονός που συνεπάγεται υπέρβαση περίπου 3 δισ. ευρώ σε σχέση με τον αρχικό στόχο. Παρά τη θετική εικόνα, κυβερνητικές πηγές υπογραμμίζουν ότι το σύνολο της υπεραπόδοσης δεν μεταφράζεται αυτόματα σε διαθέσιμο χώρο για παροχές.

Κρίσιμος παράγοντας παραμένει η συνεννόηση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία καλείται να εγκρίνει ποιο μέρος του υπερπλεονάσματος μπορεί να αξιοποιηθεί για μέτρα στήριξης. Η ελληνική πλευρά επιχειρεί να τεκμηριώσει ότι η δημοσιονομική υπεραπόδοση δεν είναι αποτέλεσμα συγκυριακών παραγόντων, αλλά προκύπτει από μόνιμες διαρθρωτικές παρεμβάσεις, με αιχμή τον περιορισμό της φοροδιαφυγής και την ενίσχυση των ελεγκτικών μηχανισμών.

Από την έκβαση αυτής της διαδικασίας θα εξαρτηθεί και το τελικό εύρος των παρεμβάσεων. Μόλις «κλειδώσει» το ύψος των διαθέσιμων πόρων, το οικονομικό επιτελείο θα προχωρήσει στην κατανομή τους, δίνοντας προτεραιότητα στην αντιμετώπιση της ενεργειακής ακρίβειας, η οποία συνεχίζει να πιέζει τα νοικοκυριά.

Τα τελευταία στοιχεία δείχνουν ότι ο πληθωρισμός διαμορφώθηκε στο 3,9% τον Μάρτιο, ενώ σε ετήσια βάση εκτιμάται ότι θα παραμείνει πάνω από το 3%, διατηρώντας την πίεση στο διαθέσιμο εισόδημα. Στο πλαίσιο αυτό, εξετάζεται ένα νέο μείγμα πολιτικής που ενδέχεται να διαφοροποιείται από προηγούμενα σχήματα οριζόντιων επιδοτήσεων.

Τα σενάρια για την επαναφορά του Market Pass, προκειμένου να αντισταθμιστούν οι αυξήσεις στα τρόφιμα, αλλά και του Power Pass για τη στήριξη των λογαριασμών ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου, δεν έχουν κλειδώσει ακόμη. Την ίδια στιγμή, εξετάζεται η συνέχιση της επιβολής πλαφόν στα περιθώρια κέρδους σε βασικά αγαθά, καθώς και η εντατικοποίηση των ελέγχων στην αγορά.