Ο φόβος μήπως προκληθούν από την αντιπολίτευση ως θύματα παρακολούθησης!

Δεν ξέρω πόσοι το πρόσεξαν αλλά δίπλα από τον Κυριάκο Μητσοτάκη στη Βουλή ήταν πρωτίστως ο υπουργός Δικαιοσύνης, Γιώργος Φλωρίδης.

Γιατί δεν ήταν δίπλα του άλλα κορυφαία στελέχη όπως πχ ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, τον οποίο προκάλεσε πολύ κατά τη διάρκεια της συζήτησης ο Νίκος Ανδρουλάκης;

Μα γιατί όλοι τους, μεταξύ αυτών και ο Κωστής Χατζηδάκης, υπήρξαν θύματα παρακολουθήσεων.

Και τι να έλεγαν όταν η αντιπολίτευση θα τους ρωτούσε γιατί δεν έκαναν (και κυρίως γιατί δεν κάνουν) μήνυση εναντίον εκείνων που τους παρακολουθούσαν;

Γι΄ αυτό και το Μαξίμου φρόντισε να τους ειδοποιήσει να ...μην εμφανιστούν στην αίθουσα του Κοινοβουλίου!

ΥΓ: Ο Νίκος Δένδιας φρόντισε μόνος του να απουσιάσει, επιλέγοντας να επισκεφτεί την ελληνική στρατιωτική δύναμη στο Κόσσοβο, αποστέλλοντας το δικό του μήνυμα στο Μαξίμου και προσωπικά στον πρωθυπουργό...

Β.Σκ.