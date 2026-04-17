Πρώτοι παραλήπτες οι Μιχάλης Μπεκίρης και Άκης Σκέρτσος που βρίσκονται κοντά στον πρωθυπουργό!

Οι πλέον «χολωμένοι» βουλευτές της Ν.Δ. πήραν μία απόφαση. Από εδώ και πέρα να στέλνουν τα μπιλετάκια με τα αιτήματα των ψηφοφόρων τους στους εξωκοινοβουλευτικούς συνεργάτες του πρωθυπουργού! «Αφού εμείς καλλιεργούμε τις πελατειακές σχέσεις ας λύσουν τα προβλήματα των πολιτών αυτοί που δεν εκλέγονται με σταυρό. Για να δουν τον σταυρό που κουβαλάμε κάθε μέρα» σχολιάζουν.

Πρώτοι επιλαχόντες – όπως λένε- οι Μιχάλης Μπεκίρης και Άκης Σκέρτσος που βρίσκονται κοντά στον πρωθυπουργό και έχουν την απαραίτητη γνώση και ισχύ να κρίνουν.

Ε.Σ.