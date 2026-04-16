Στην τριτολογία του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αποφάσισε να αναφερθεί στον Ταλ Ντίλιαν, ενώ είχε δεχθεί σφυροκόπημα από την αντιπολίτευση.

Σε πεδίο σκληρής πολιτικής αντιπαράθεσης εξελίχθηκε η συζήτηση στη Βουλή για τις υποκλοπές, τις εξελίξεις γύρω από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά και η πρόσφατη υπόθεση που αφορά το πτυχίο του Λαζαρίδη.

«Για αυτόν τον Ντίλιαν, Ντίλαν – πώς τον λένε», όπως είπε χαρακτηριστικά στην τριτολογία του ο πρωθυπουργός, επιχειρώντας να υποβαθμίσει τις δημόσιες αναφορές του επικεφαλής της Intellexa για τους συμβαλλόμενους με το Predator, ανέφερε ότι ο ίδιος και η κυβέρνηση «δεν εκβιαζόμαστε από κανέναν πρωτόδικα καταδικασμένο που μπορεί να λέει ό,τι θέλει. Ούτε από συμφέροντα. Λογοδοτούμε μόνο στον ελληνικό λαό».

Στη δευτερολογία του, ο πρωθυπουργός άσκησε σκληρή κριτική στη Ζωή Κωνσταντοπούλου, λέγοντας ότι δεν είπε ούτε μία λέξη για τον κ. Μυλωνάκη, ενώ συνέχισε σε υψηλούς τόνους, παραπέμποντας στις δηλώσεις του προέδρου Δικαστών και Εισαγγελέων κατά της προέδρου της «Πλεύσης Ελευθερίας».

Καταλήγοντας, ο κ. Μητσοτάκης είπε στον κ. Ανδρουλάκη ότι το αίτημα για πρόωρες εκλογές το είπε σφιγμένος, φοβούμενος ότι θα μπορούσε να γίνει δεκτό. Είπε ότι στο τέλος της τετραετίας θα γίνουν οι εκλογές, αλλά «όταν μιλάτε για πρωτιές, ο στόχος σας είναι άλλος. Στον ύπνο σας, θέλετε να είναι αυτοδύναμη η ΝΔ, για να σας βγάλει από τη δύσκολη θέση του τι θα κάνετε μετά τις εκλογές», είπε ο κ. Μητσοτάκης στον κ. Ανδρουλάκη, προσθέτοντας ότι το άγχος του είναι «ποιος θα είναι δεύτερος. Εσείς ή ο κ. Τσίπρας, που λένε ότι θα κάνει κόμμα;»

Στην τριτολογία του, ο κ. Μητσοτάκης απάντησε στα όσα είπε ο κ. Ανδρουλάκης για τον Όρμπαν, υπαινισσόμενος ταύτιση με τον πρώην πρωθυπουργό της Ουγγαρίας, παρουσιάζοντας επιστολή του με την οποία ζητά την αποπομπή του από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Όπως είπε, είχε διαγνώσει την πορεία του έναντι της ΕΕ και προς τούτο ζήτησε την αποπομπή του. Αναφερόμενος στη Δικαιοσύνη, είπε ότι η αντιπολίτευση έκανε επίθεση στην ηγεσία του Αρείου Πάγου, που θα αποφανθεί τελικά για τις υποκλοπές. Μιλώντας για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, ο κ. Μητσοτάκης είπε ότι δεν τίθεται κανένα απολύτως ζήτημα να φύγει η Ελλάδα από τον θεσμό και είπε ότι, όπως στηρίζει την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, δικαιούται να ζητήσει να μην κρατά ομήρους 11 βουλευτές. Είπε επίσης ότι θα ζητήσει από τον αρμόδιο υπουργό να νομοθετήσει ώστε οι υποθέσεις πολιτικών προσώπων να έχουν προτεραιότητα και αναρωτήθηκε αν η αντιπολίτευση θα ζητήσει συγγνώμη εάν αθωωθούν οι 11 βουλευτές της ΝΔ.

Τέλος, έκλεισε την τριτολογία του κάνοντας επίθεση στην κ. Κωνσταντοπούλου, στην οποία καταλόγισε τοξικότητα, λέγοντας ότι ήταν η μόνη πολιτικός που υιοθέτησε τα όσα γράφτηκαν για την κόρη του σχετικά με την επιστροφή της από το Ντουμπάι.