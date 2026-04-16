Στο πλαίσιο που έχει δημιουργηθεί η Νέα Αριστερά οφείλει να ξεκαθαρίσει την στρατηγική της αλλά και τη φυσιογνωμία της.

Εξέπληξε ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης με τα όσα είπε στη Νίκη Λυμπεράκη και το ραδιόφωνο των «Παραπολιτικών» για τον τρόπο που μπορεί να φύγει ο Μητσοτάκης από το Μαξίμου.

«Πραγματικό ερώτημα είναι γιατί δεν τα βρίσκει το ΠΑΣΟΚ, ο Τσίπρας, ο ΣΥΡΙΖΑ για να πέσει ο Μητσοτάκης; Θεωρούν πραγματικά ότι μόνοι τους μπορούν να κερδίσουν τον Μητσοτάκη; Αυτό που βλέπουμε είναι μια κούρσα για το ποιος θα βγει δεύτερος, ένας ανταγωνισμός μεταξύ του κυοφορούμενου κόμματος του κύριου Τσίπρα και του ΠΑΣΟΚ. Το ποιος θα βγει δεύτερος δεν αφορά την κοινωνία. Και να σας πω και κάτι; Δεν αφορά και εμάς, την Αριστερά», είπε χαρακτηριστικά ο νέος πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, ενώ προσέθεσε: «Αν μπορούσε να διαμορφωθεί ένας ευρύς προοδευτικός πόλος που θα μπορούσε να απειλήσει πραγματικά και να αλλάξει τους όρους του πολιτικού παιχνιδιού απέναντι στην κυβέρνηση Μητσοτάκη, ρεαλιστικά μιλώντας, αυτό προφανώς θα έβαζε και το ερώτημα με πολύ διαφορετικό τρόπο και σε εμάς. Το διακύβευμα θα ήταν: θέλετε να πέσει ο Μητσοτάκης ή όχι; Δυστυχώς κάτι τέτοιο δεν είναι ρεαλιστικό με βάση τα όσα δηλώνουν Ανδρουλάκης και Τσίπρας».

Είχαμε την αίσθηση ότι η νέα ηγεσία έχει θέση υπέρ της συγκρότησης του πόλου της λεγόμενης «ριζοσπαστικής αριστεράς».

«Λαϊκό Μέτωπο» δεν υπάρχει πια στην ατζέντα, μετά την απόφαση του ΠΑΣΟΚ για αυτόνομη κάθοδο και για «επαναφορά του δικομματισμού». Αν υπήρχε το μέτωπο αυτό, το οποίο υποδείκνυε ο Τσίπρας, δεν υπήρχε λόγος να επιστρέψει ο ίδιος στην πολιτική σκηνή. Δεν έγινε όμως.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Β.Σκ.