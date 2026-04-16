Τον διόριζαν διοικητή και αφού αποκαλύφθηκε ότι δεν είχε πανεπιστημιακό πτυχίο άλλαξαν το νόμο με ...τροπολογία!

Σε μια απεγνωσμένη προσπάθεια να επιρρίψει τις ευθύνες για τον διορισμό του Μακάριου Λαζαρίδη στην αείμνηστη Μαριέττα Γιαννάκου και τη διακυβέρνηση Καραμανλή επιδίδεται το Μαξίμου. Ας δούμε πώς συμπεριφέρθηκε το ίδιο σε μια άλλη περίπτωση.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης διόρισε Διοικητή της ΕΥΠ τον Παναγιώτη Κοντολέοντα, ο οποίος όμως -όπως αποκαλύφθηκε στη συνέχεια- δεν διέθετε πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, όπως απαιτούσε ο νόμος. Τι έπραξε τότε ο πρωθυπουργός; Άλλαξε το νόμο! Πέρασε τροπολογία που ανέφερε ότι για τη θέση του Διοικητή της ΕΥΠ θα μπορούσε να έχει πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή δεκαετή τουλάχιστον αποδεδειγμένη επαγγελματική απασχόληση.

Έτσι ο Π. Κοντολέων παρέμεινε στη θέση του και, όπως αποδείχθηκε με τις υποκλοπές, έκανε και μάλιστα καλά, τη δουλειά για την οποία επιλέχτηκε. Η ...αριστεία σε όλο της το μεγαλείο!

Τ.Τε.