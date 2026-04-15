Η Τέχνη αντιγράφει τη ζωή ή η ζωή την Τέχνη, ιδού η απορία....

Ας είμαστε ειλικρινείς. Η περίπτωση του Μακάριου Λαζαρίδη και του πολυσυζητημένου πτυχίου του, σίγουρα δεν είναι μοναδική στην Ελλάδα.

Με ανάλογη πειθώ, αντίστοιχο «ρόλο» είχε υποδυθεί και η Κατιάνα Μπαλανίκα ως Σάσα Παπαδήμα στην υπέροχη κωμική σειρά των 90s Ντόλτσε Βίτα.

Τότε, η μοναδική τηλεοπτική περσόνα της Σάσας Παπαδήμα προσπαθούσε να πείσει τον Θωμά Κινδύνη, πάλαι ποτέ καθηγητή της Ντορίτας (Κατερίνα Ζιώγου), κατά το σενάριο των Αλέξανδρου Ρήγα και Λευτέρη Παπαπέτρου, ότι είναι μορφωμένη. Σκοπός της, να τον κάνει να την ερωτευθεί. Και ο σκοπός προφανώς αγιάζει τα μέσα, που λέει και ο σοφός λαός...

Στο κλιπ που ανάρτησε το Mega στο Χ με τη λεζάντα «Πιο επίκαιρο από ποτέ - Περί πτυχίων ο λόγος», η Σάσα ισχυρίζεται - ψευδώς- ότι έχει σπουδάσει ενδοκρινολόγος αλλά δεν εξασκεί το επάγγελμα. Ό,τι διαβάζει Όμηρο (από το πρωτότυπο «εγώ το αντίγραφο ούτε που να το δω στο σπίτι μου» όπως λέει), όχι κάποιο συγκεκριμένο έργο του, τα Άπαντα, φυσικά, γιατί «πιστεύω όταν κανείς αρχίζει έναν ποιητή πρέπει να τον ολοκληρώνει».

Με ανάλογη ευφράδεια και υποκριτική δεινότητα, ο Μακάριος Λαζαρίδης ως άλλη Σάσα Παπαδήμα, έχει ισχυριστεί ότι έχει πτυχίο από κολέγιο, το Southeastern College, στο οποίο φοίτησε 4 χρόνια (αν και το κολέγιο φέρεται να ιδρύθηκε έναν χρόνο πριν από την ημερομηνία που αναγράφει το πτυχίο του), ότι έχει σπουδάσει Πολιτικές Επιστήμες και Δημοσιογραφία (αν και το πτυχίο που επιδεικνύει με περισσή υπερηφάνεια στις κάμερες γράφει Bachelor of Arts) και ότι πήρε πτυχίο την 7η Ιουνίου του 1992, δηλαδή μέρα Κυριακή.

Όπως και να 'χει, μάλλον τελικά η τηλεοπτική Σάσα είναι ενδοκρινολόγος, όπως ο Μακάριος Λαζαρίδης έχει πτυχίο.

{https://x.com/MegaTvOfficial/status/2044383505669394866}