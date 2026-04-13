«Ανατομία της Δικαστικής Εξουσίας», Εκδόσεις «Θεμέλιο» - Πότε γίνεται η παρουσίαση.

Η αλήθεια είναι πως ποτέ άλλοτε τα τελευταία χρόνια ένα βιβλίο με αλήθειες και μύθους για τη Δικαιοσύνη δεν θα ήταν πιο επίκαιρο από σήμερα.

Η αλήθεια είναι επίσης πως ίσως κανείς άλλος δεν θα μπορούσε να αποδώσει καλύτερα τα όσα στενάχωρα συμβαίνουν σήμερα στο χώρο της δικαιοσύνης από τον Αντώνη Ρουπακιώτη.

Πρώην υπουργός Δικαιοσύνης, πρώην υπηρεσιακός υπουργός Εργασίας και Εσωτερικών, πρώην πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, μα πάντοτε αγωνιστής για το δίκιο και την κοινωνική χειραφέτηση.

Το Dnews θα προδημοσιεύσει άμεσα αποσπάσματα από το βιβλίο «Ανατομία της Δικαστικής Εξουσίας- Αλήθειες και μύθοι» από τις Εκδόσεις «Θεμέλιο».

Να σας πληροφορήσουμε όμως πως το βιβλίο παρουσιάζεται στο Μέγαρο Μουσικής στις 21 Απριλίου, στις 7 το απόγευμα.

Την εκδήλωση θα συντονίσει ο ακαδημαϊκός Μιχάλης Σταθόπουλος, ενώ θα μιλήσουν οι Ιωάννης Γραβάνης, επίτ. Αντιπρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας, η Ξένη Δημητρίου, επίτ. Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου και ο Θόδωρος Σχοινάς, δικηγόρος, πρώην αντιπρόεδρος του ΔΣΑ.

Η εκδήλωση θα κλείσει με ομιλία του συγγραφέα Αντώνη Ρουπακιώτη.

Β.Σκ.